Romina Carrisi, accusa choc contro Fiorello dopo la nascita del figlio

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, si è scagliata contro Fiorello. L’attrice, poetessa e opinionista tv non ha particolarmente gradito l’ironia del comico siciliano nei confronti del suo bambino. Romina è da poco diventata mamma del suo primogenito e nella puntata di venerdì di Viva Rai2, Fiorello- parlando di Chiara Nasti incinta per la seconda volta- ha ironizzato sui nomi che i genitori stanno dando ai propri figli. La secondogenita di Al Bano, sentitasi presa in causa si è sfogata sui social.

Leggi anche: Fedez, nuovi problemi con il pancreas: cosa succede

Leggi anche: È nata Fiorella, il famoso della Tv diventa papà per la prima volta

È nato Axel Lupo, il primogenito di Romina Carrisi

Il piccolo Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli, è venuto alla luce mercoledì 24 gennaio alle ore 22.39 con parto naturale dopo un travaglio durato quattordici ore. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa AdnKronos e solo nella tarda mattinata del 26 gennaio Romina Carrisi ha condiviso il primo scatto del neonato su Instagram: “Quel mento… lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni“. Ad attirare l’attenzione sul più piccolo dei nipoti di Al Bano, non solo una folla di paparazzi appostati fuori dalla clinica romana dove Romina ha partorito, ma anche Fiorello che ha ironizzato sulla scelta dei nomi che i Vip stanno o hanno dato ai loro figli. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Spettacolo in lutto: addio per sempre ad uno dei pionieri della Tv italiana

Nella puntata di venerdì 26 gennaio del suo morning show, Fiorello parlando di Chiara Nasti, che aspetta una bambina e che vorrebbe chiamarla Barbie, ha iniziato a scherzare: “La prima me la so persa. Se è femmina la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty“, ha detto ironicamente il comico, ma Romina junior non ha gradito l’ironia e si è sfogata su Instagram. (continua dopo la foto)

La replica di Romina

“Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto… Sì… certo… Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo– scrive Romina su Instagram- “Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo” Poi conclude: “Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque“