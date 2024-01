Home | È nata Fiorella, il famoso della Tv diventa papà per la prima volta

Lo scorso giovedì, 25 gennaio 2024, è nata la prima figlia di un noto personaggio televisivo. L’uomo ha condiviso sui social un video nel quale vengono ripresi gli ultimi istanti prima del parto e poi finalmente l’arrivo della bebè che i genitori hanno deciso di chiamare Fiorella. Lui stesso aveva condiviso la notizia della gravidanza la scorsa estate, con tanto di gender reveal per conoscere il sesso del nascituro. (Continua dopo le foto)

L’ex protagonista di “Matrimonio a prima vista” Marco Rompietti è diventato papà

Marco Rompietti è diventato padre lo scorso giovedì. “25 gennaio 2024: la vita. Benvenuta al mondo Fiorella”, è la didascalia del video condiviso sui social che annuncia la nascita di Fiorella, la sua prima figlia. La madre del bebè è Simona. I due stanno insieme dal 2021 e lo scorso anno si sono sposati. Poi, in estate, è arrivato l’annuncio della gravidanza e i due avevano anche svelato il nome da dare alla bimba. (Continua dopo le foto)

Chi è Marco Rompietti

Marco Rompietti aveva partecipato a Matrimonio a prima vista. Il programma prevede che i partecipanti si conoscano direttamente all’altare per poi dar vita ai festeggiamenti di rito, al successivo viaggio di nozze e proseguire nella vita di coppia. Una volta trascorse diverse settimane, occorre decidere se proseguire o meno nel percorso iniziato dopo il matrimonio. Nel corso della quarta edizione, Marco Rompietti aveva sposato Ambra Radicioni. La ragazza però ha mostrato sin da subito di non essere interessata a lui. L’amore tra i due infatti non è mai decollato e il matrimonio è fallito. Poi il colpo di scena da parte di Marco. (Continua dopo le foto)

Marco Rompietti, il colpo di scena dopo il programma

Finita la relazione con Ambra i due sono rimasti in buoni rapporti. Marco però poi ha subito conosciuto un’altra donna: Nicole Soria. Si tratta di un’altra protagonista di Matrimonio a Prima vista che nello show di Real Time aveva sposato Andrea Ghiselli, con cui però era poi finita. I due hanno avuto una relazione di circa un anno a partire dal 2020. Ora, invece, Marco è sposato con Simona che ha dato alla luce la sua prima figlia.