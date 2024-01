“Grande Fratello”, si mette male per Beatrice dopo la critica a Perla

Durante la scorsa puntata, Perla e Beatrice sono state messe a confronto in un faccia a faccia che ha fatto sognare Alfonso Signorini, che non vedeva l’ora di trovare due degne rivali al Grande Fratello. Lo scontro di martedì però, è stato solo l’inizio. Le due non si erano mai criticate apertamente fino a quel momento, ma da allora qualcosa è scattato. Durante una discussione con Vittorio, Beatrice ha detto qualcosa di troppo, una brutta espressione che fino a poco prima aveva criticato proprio a Perla. Ora in molti chiedono un provvedimento nei confronti dell’attrice. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Spettacolo in lutto: addio per sempre ad uno dei pionieri della Tv italiana

Leggi anche: “Affari Tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo

Lo scontro tra Perla e Beatrice durante la puntata

Ormai Perla e Beatrice sono indubbiamente le due regine della casa. Le due hanno avuto un faccia a faccia durante la scorsa puntata. Beatrice ha iniziato criticando il fatto che Perla è poco interessata al bene collettivo ed è un po’ scansafatiche in casa. La ragazza si è infuriata e ha risposto a tono all’attrice. Il loro litigio è continuato in salone e anche dopo la puntata: ormai le due sembrano essere acerrime nemiche e non hanno la minima intenzione di chiarirsi. Perla non ha litigato solo con Beatrice ma anche con Stefano. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, frase choc di Varrese su Beatrice: pubblico infuriato

Leggi anche: Michele Misseri presto libero: cosa farà dopo la scarcerazione

La critica di Stefano a Perla

Durante la scorsa puntata, Perla si è infuriata anche con Stefano Miele, che l’ha definita aggressiva. “Con me sbatti male. Adesso ti do tempo due settimane di vita qui dentro. Lo rovino“, aveva detto Perla durante una lite che risale a qualche giorno prima della messa in onda. Stefano se l’era presa particolarmente, tra le altre cose, perché tra un urlo e un altro avrebbe detto un “porca put***a” e di questo ha parlato con Beatrice. “Perla ha detto ‘porca put***a’ no? Il video c’è? Stai apposto così. Vedi la notte vengono fuori le persone”, ha affermato l’attrice. Poi però, Beatrice si è messa nei guai e i fan del programma se ne sono accorti subito. (Continua dopo le foto)

Beatrice Luzzi nei guai per quella frase? L’effetto boomerang

Anche con Vittorio ha parlato di Perla. “Poverina, ho le lacrime agli occhi, però porca put***a, la figuraccia ce l’ho fatta io“, ha detto ripetendo la frase che aveva rimproverato alla ragazza. Che questo linguaggio inappropriato e l’averlo ripetuto dopo averlo criticato a Perla possa costarle un provvedimento. Staremo a vedere che decisione sarà presa su Beatrice.