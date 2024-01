“Grande Fratello”, frase choc di Varrese su Beatrice: pubblico infuriato

Gossip. “Grande Fratello”, Massimiliano Varrese ha nuovamente preso di mira Beatrice, offendendo l’attrice con una frase choc. Scopriamo insieme cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia e quali sono state le parole dell’attore che hanno fatto infuriare il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, ancora scontri nella casa

“Grande Fratello”, sembra non esserci un attimo di pace all’interno del reality show Mediaset. Beatrice Luzzi è ormai nel centro del ciclone che ha colpito la casa. L’attrice ha perso nelle ultime settimane sempre più amici, rafforzando, però, il rapporto con Fiordaliso. Le due concorrenti sono ora più unite che mai, e cercano di sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà, confrontandosi e spalleggiandosi. Nelle ultime ore, Beatrice avrebbe deciso di chiudere definitivamente i rapporti anche con Vittorio Menozzi. L’attrice avrebbe confessato a Sergio d’Ottavi di non aver ricevuto alcun sostegno da parte del giovane modello dopo lo scontro avvenuto con Perla Vatiero durante la puntata di martedì 23 gennaio 2024. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice sempre più sola

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi ha deciso di chiudere per sempre il suo rapporto di amicizia con Vittorio Menozzi. Secondo l’attrice, il giovane modello non l’avrebbe sostenuta e si sarebbe avvicinato a due sue rivali, Perla Vatiero e Greta Rossetti. “Si è fatto lisciare da Perla“, ha affermato la concorrente. Beatrice ha poi voluto commentare anche l’atteggiamento di Greta Rossetti, ex tentatrice di “Temptation Island”: “Mi ha delusa perché pensavo fossimo amiche, ma gioca di strategia”. Nelle ultime ore, proprio con Greta, Massimiliano Varrese ha avuto una conversazione in cui si è sfogato su Beatrice, pronunciando una frase choc che ha fatto infuriare il pubblico da casa. (Continua a leggere dopo la foto)

La frase choc di Massimiliano Varrese

“Grande Fratello”, durante una conversazione avuta in cucina con l’ex tentatrice di “Temptation Island”, Greta Rossetti, Massimiliano Varrese si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti nei confronti della sua nemica storica, Beatrice Luzzi. L’attore è stato più volte richiamato dal conduttore del reality Alfonso Signorini per i suoi atteggiamenti inappropriati nei confronti della concorrente. “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco“. E poi Massimiliano ha aggiunto: “mia nonna diceva più ‘smucini il secchio di ca..a e più puzza’. Diceva così e c’aveva ragione“. Parole forti, quelle di Varrese, che hanno fatto infuriare il pubblico del web. (Continua a leggere dopo la foto)

La furia del web contro la frase choc di Varrese

Le affermazioni di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi hanno fatto infuriare il pubblico del web. Gli utenti di X (ex Twitter), hanno commentato con rabbia le parole dell’attore e c’è chi addirittura ha proposto “una bella querela”. “Diciamo che ha fatto un esempio al suo solito molto infelice“, ha scritto qualcuno sul web, mentre altri hanno fatto notare che l’ex tentatrice di “Temptation Island” non abbia detto nulla in difesa dell’attrice, ma che anzi: “lei se la ride insieme a lui”.Per poter scoprire se la redazione del “Grande Fratello” farà qualcosa in merito a questo triste avvenimento, bisognerà attendere la prossima diretta. Molti spettatori hanno chiesto da mesi dei provvedimenti nei confronti del concorrente, e si augurano che durante la prossima puntata il Gf deciderà di agire contro l’attore, punendolo in qualche modo per i suoi atteggiamenti scorretti.