Dopo Mew, anche Matthew ha rivelato il vero motivo per cui ha abbandonato la scuola di Amici. Il ragazzo ha pubblicato un video messaggio nel quale ha spiegato tutto ai suoi follower. Nella didascalia del filmato ha scritto: “Un nuovo inizio”. In molti si sono domandati per quale motivo i due ragazzi di enorme talento abbiano deciso di lasciare il programma. Maria De Filippi aveva parlato di motivi personali ed effettivamente così è stato per entrambi. I motivi di Matthew però sono diversi da quelli della fidanzata. (Continua dopo le foto)

Cosa aveva rivelato Mew sull’addio ad “Amici”

Mew ha deciso di abbandonare Amici perché nella casetta stava soffrendo di depressione. L’addio quindi è stata una “scelta difficile e positiva”. In un video pubblicato su Instagram, la cantante aveva spiegato cosa le è successo. “Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie – ha rivelato -. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne”. L’uscita di Mew aveva rattristato molti fan del programma che la ritenevano già la più probabile vincitrice. (Continua dopo le foto)

“Amici”, Matthew rivela il vero motivo dell’addio al programma

A qualche settimana di distanza da Mew, anche Matthew ha deciso di raccontare apertamente le motivazioni che l’hanno portato ad abbandonare così la scuola di Amici. Il cantante ha ammesso che non voleva continuare il suo percorso nel talent show senza Mew. “Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara, nonostante io abbia cercato di nasconderlo, mi ha destabilizzato e non poco. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e un regalo per me, mi ha aiutato tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrino mai per caso e che il nostro destino fosse ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso – ha rivelato in un video condiviso su Instagram -. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile, che vada custodito a tutti i costi. Non voglio dirvi che questa è una fine, anzi è un nuovo inizio”. (Continua dopo le foto)

Il pensiero su Maria De Filippi

Matthew non ha quindi intenzione di abbandonare la carriera di cantante, ma seguirà i suoi sogni fuori dal programma. Inoltre ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi per averlo sempre incoraggiato. “Entrare nella scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale. É un percorso fatto di alti e bassi, che mi ha fatto capire che mostrare i propri sentimenti, specialmente in un artista, è la cosa più giusta da fare. Contare fino a 10 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me e per questo gli sarò per sempre grato”, le sue parole.



