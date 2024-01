Fedez, nuovi problemi con il pancreas: cosa succede

Sono noti a tutti i problemi di salute che Fedez ha dovuto riscontrare gli anni scorsi. Il rapper ha annunciato nel 2022 di avere un tumore al pancreas. Una rara neoplasia neuroendocrina diagnosticata in tempo, per la quale il si sottopone a un delicato intervento chirurgico. Ristabilitosi in tempi record Fedez è tornato ad esibirsi sui palchi di tutta Italia. Lo scorso settembre Fedez, è stato soccorso d’urgenza e subito operato per due ulcere addominali che hanno richiesto un’operazione immediata e due trasfusioni. Una conseguenza, come rivelato in seguito, della complicata operazione per la rimozione del tumore al pancreas del marzo 2022. In queste ore un nuovo problema sta attanagliando il marito di Chiara Ferragni e la richiesta di aiuto è arrivata tramite le sue Instagram stories.

Le operazioni e l’effetto rebound

Il rapper a marzo del 2022 è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante un controllo di routine. L’intervento, eseguito al San Raffaele di Milano, durò circa sei ore. In un post Instagram annunciò così la sua malattia: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) .A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare“. A maggio 2023 Fedez decise di “abbellire” la sua cicatrice e si sottopose ad una nuova operazione chirurgica. “Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente – ha spiegato sui social – perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina” (continua dopo la foto)

Su Instagram, Fedez raccontò che, da quando ha scoperto di avere un tumore al pancreas, assume regolarmente psicofarmaci per la depressione. Fedez ha confessato di averne cambiati diversi nel corso degli ultimi due anni, ma l’ultimo medicinale (cominciato a gennaio 2023) ha avuto un effetto devastante su di lui: “Non era assolutamente indicato per me, era un antidepressivo molto forte, che mi ha cambiato molto. Mi ha agitato tanto e mi ha dato effetti collaterali forti come il tic alla bocca e la difficoltà a parlare“. Il marito di Chiara Ferragni è stato colpito da quello che viene definito “effetto rebound”, ovvero “effetto rimbalzo”, che indica il ritorno acuto dei sintomi della depressione quando si interrompe o diminuisce bruscamente l’assunzione di psicofarmaci. Nel caso specifico, il rapper ha dovuto interrompere l’uso di antidepressivi a causa degli effetti collaterali dati dall’interazione con la terapia farmacologica somministrata a causa del tumore recentemente asportato.

Superata anche questa, tutto sembrava essersi risolto, invece a settembre 2023 Federico tornò in ospedale d’urgenza per una nuova complicazione. È stato necessario tornare in sala operatoria per una gastroscopia urgente dopo che lo scorso giorni prima era già stato sottoposto a trasfusioni di sangue in seguito alla scoperta di due ulcere. (continua dopo la foto)

Nuovi problemi con il pancreas: cosa succede

In queste ore Fedez ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui spiega che chiunque abbia affrontato operazioni o abbia problemi al pancreas, trovi difficoltà nel reperire alcuni farmaci indispensabili per poter mangiare e assimilare il cibo. A detta del rapper, pare che l’azienda che produce questi enzimi pancreatici sia una sola e per questo motivo sono difficili da trovare in farmacia. Il rapper ha così fatto un appello chiedendo a tutti i suoi followers e non solo di trovare una soluzione. (continua dopo le foto)

L’appello di Fedez

“Allora ragazzi sto ricevendo tantissime e-mail sul sull’e-mail della mia fondazione, su un problema che ho riscontrato anche io essendo stato operato al pancreas. Tutte le persone che hanno bisogno, come me, di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo in questo momento stanno avendo dei problemi abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni su Milano ma anche su Bologna. A parte io avevo una piccola scorta di enzimi e la sto finendo e non riesco a trovarli quindi è un problema che che riguarda ovviamente solo le persone che hanno problemi col pancreas. Però è un problema. Come si può risolvere vi chiedo? Perché magari riusciamo a trovare trovare una soluzione.” Spiega Fedez nella prima storia. Poi continua:

“Quindi amici che producete gli enzimi del pancreas aiutateci portate un sacco di enzimi del pancreas perché se no non possiamo mangiare cioè se possiamo mangiare ma non assomiglia nulla e quando andiamo in bagno non è divertente non è divertente anche mal di stomaco Robe aiutateci amici degli enzimi“. Di seguito ha pubblicato taggando il Ministero della Salute.