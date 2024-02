Fiorello dice la sua sul caso Ferragnez, poi la stoccata inaspettata

Tutti col fiato sospeso da quando Dagospia, ha lanciato l’indiscrezione sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo il sito, il rapper avrebbe già lasciato la casa in cui si erano da poco trasferiti i Ferragnez. Per ora nessuna conferma è arrivata da parte della coppia, ma domenica sera l’influencer è stata invitata da Fabio Fazio nella sua trasmissione e in quell’occasione potrebbe chiarire ogni punto. Nel frattempo di scoprire se le voci sono vere, Fiorello, durante Viva Rai2 ha detto la sua sul caso.

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, la verità di Alessi: “I veri problemi dietro la rottura”

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez separati, gli scenari in caso di divorzio

Fiorello dice la sua sul caso Ferragnez

La notizia su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, circolava già da un bel po’ di tempo, dato che la coppia non si mostrava più insieme sui social e in parecchie occasioni sono stati separati, sia durante impegni lavorativi che non. Dal Foro Italico, Fiorello conduce il suo programma mattutino Viva Rai2, e questa mattina ha detto la sua sul caso Ferragnez: “Tutti, tutti i giornali ne parlano. Pensate, oggi i social hanno i follower a mezz’asta”, ironizza Fiorello, riferendosi ai milioni di fan che la coppia ha conquistato negli anni. “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di loro!“, dice il comico calcando sul fatto che l’intero Paese sembra interessato più alla vita sentimentale dei due famosi che ai problemi del mondo. Fiorello ha poi spostato l’attenzione sulle teorie che stanno girando da qualche tempo sulla coppia. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)