Secondo alcune indiscrezioni, Cristiano Iovino avrebbe una nuova fiamma. Lui è l’uomo del “famoso caffè” preso con Ilary Blasi quando lei era ancora sposata con Francesco Totti. Dopo le recenti rivelazioni bomba sulla vera natura della sua relazione con Ilary Blasi, ora il modello avrebbe gli occhi puntati su una ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di lei avrebbe confermato la loro frequentazione con messaggi ben poco lusinghieri. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Cristiano Iovino, cos’è veramente successo con Ilary Blasi

Cristiano Iovino negli ultimi tempi è stato molto chiacchierato. Si è parlato di lui per la prima volta due anni fa, come l’uomo del caffè preso con Ilary Blasi. La conduttrice ha sempre detto che tra lei e Iovino non c’è mai stato nulla. Inizialmente, lui ha cercato di mantenere un profilo basso per evitare di essere coinvolto in spiacevoli situazioni. Recentemente però, avrebbe deciso di vuotare il sacco con un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha rivelato che tra lui e la conduttrice c’è stata una relazione intima. Secondo alcuni gossip in realtà, Totti avrebbe pagato Iovino per l’intervista, con un compenso di 150mila euro. Cosa c’è stato veramente tra lui e la Blasi quindi, resterà un mistero. (Continua dopo le foto)

Cristiano Iovino e Oriana Marzoli si frequentano, la reazione choc dell’ex Daniele Dal Moro

A rivelare che c’è del tenero tra Cristiano Iovino e Oriana Marzoli è l’esperto di gossip Amedeo Venza che su Instagram ha postato tra le storie un’immagine di Oriana e Cristiano a cena insieme in un ristorante di Milano. “Fonti attendibilissime fanno sapere che Oriana e Iovino si stanno frequentando! È finita definitivamente con Daniele!”, ha scritto nella didascalia. Inoltre Oriana e Iovino sarebbero stati beccati insieme ad Antonella Fiordelisi, anche lei ex concorrente del GF Vip. Come ha reagito Daniele a tutto ciò? (Continua dopo le foto)

La reazione di Daniele Dal Moro al flirt della sua ex con Iovino

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno iniziato a frequentarsi lo scorso anno nella casa del GF Vip. La loro relazione è stata sempre altalenante con litigate furiose sia dentro che fuori dalla casa. I due si sono lasciati e ripresi diverse volte ma l’ultima, avvenuta poche settimane fa, sembra essere quella definitiva. O almeno, sicuramente lo è per Oriana, che ha iniziato una nuova frequentazione. Daniele sarebbe furioso, anche per il fatto che riteneva Antonella un’amica, che invece ha coperto le spalle a Oriana. “Viviamo in un’epoca in cui l’amica più importante è quella con più follower e non quello che ti ha aiutato quando ne avevi più bisogno”, ha scritto secondo molti in riferimento alle due.