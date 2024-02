“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Nella serata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera nessuno sarà costretto ad abbandonare la casa: il televoto decreterà il primo candidato all’eliminazione che avverrà nella prossima puntata di lunedì 4 marzo. Colpo di scena nei sondaggi: se in alcuni gli ultimi arrivati si piazzano all’ultimo posto, in altri non sembra essere così, almeno per il momento. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il Volo, Antonella Clerici rompe il silenzio sulla presunta rottura

Leggi anche: William annulla la partecipazione ad un evento: preoccupazione per le condizioni di salute dei reali

Beatrice è la prima finalista del “Grande Fratello”

I fan del Grande Fratello hanno scelto la sua prima finalista e non poteva che essere Beatrice Luzzi. Nella puntata di lunedì 26 febbraio 2024, come detto, Beatrice Luzzi ha trionfato al televoto con addirittura il 60% dei voti. Protagonista indiscussa di questa 17esima edizione del reality show di Alfonso Signorini, l’attrice è la vera e propria beniamina dei fan, che l’hanno sostenuta fin dalle prime puntate. E grazie al televoto di lunedì, le hanno garantito un posto nella finalissima che si terrà il prossimo 11 aprile. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Noemi Bocchi e Francesco Totti, spunta il pancino sospetto di lei

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Roberta Di Padua potrebbe tornare in studio: l’indiscrezione

Chi è finito in nomination

Il pubblico tornerà a votare già a partire da stasera mercoledì 28 febbraio 2024, quando andrà in scena il 40esimo appuntamento del Grande Fratello. Nella puntata, il meno votato dei 7 concorrenti in nomination finirà al televoto che decreterà l’eliminazione. Chi è finito in nomination? Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. E chi rischia maggiormente di uscire? I risultati dei sondaggi sono sorprendenti. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, cosa dicono i sondaggi della puntata di oggi 28 febbraio 2024

Il sito ForumFree mostra l’andamento dei sondaggi. Salva al primo posto c’è Simona Tagli con una bella fetta di pubblico che fa il tifo per lei (60%). La sua vicinanza con Beatrice e soprattutto le delicate confessioni fatte sulla figlia hanno fatto emozionare i telespettatori, che hanno deciso di premiarla. Al secondo posto c’è Marco Maddaloni (8%), poi Federico (6,6%), Alessio (6,5%), Massimiliano (5,6%), Paolo (5,5%) e infine Grecia con il 4,4%. Le percentuali variano sempre ma al momento Simona è in testa e Grecia in fondo alla lista. Secondo un sondaggio riportato da Biccy invece, in fondo alla classifica c’è Paolo. Al primo posto però trionfa sempre Simona Tagli. Sembra quindi che, contro ogni aspettativa, i nuovi concorrenti stiano convincendo il pubblico più di altri che sono nella casa da quasi 6 mesi. Vedremo cosa succederà stasera.