Noemi Bocchi e Francesco Totti, spunta il pancino sospetto di lei

L’ex calciatore 47enne e la compagna 35enne hanno partecipato alla prima del docufilm dedicato a Marcello Lippi, Adesso vinco io. Nella serata di ieri, lunedì 26 febbraio 2024, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno sfilato sul red carpet a Roma per la prima volta come coppia. E i più attenti hanno notato un pancino sospetto. Che la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma sia incinta? (Continua dopo le foto)

Francesco Totti alla premier di “Adesso vinco io”

I due hanno fatto il loro debutto sul red carpet a Roma in occasione della premier del docufilm dedicato a Marcello Lippi. L’ex capitano della Roma non poteva mancare. Marcello Lippi è stato uno degli allenatori che ha creduto maggiormente nel suo talento. Fu lui a spronarlo dopo un grave infortunio con la maglia della Roma e a portarlo a Berlino, conquistando così la Coppa del Mondo del 2006 con i suoi compagni. (Continua dopo le foto)

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme sul red carpet

Noemi Bocchi ha optato per un look casual. La donna ha indossato un pantalone a vita alta nero, elegante e largo, un top in rete strass ricamato di Prada da oltre 2.600 euro. Sopra un cappotto nero e una borsetta griffata, probabilmente Chanel da quasi 4mila euro. Un look che ha alimentato il dubbio che Noemi Bocchi possa essere incinta. In effetti i pantaloni larghi non sono da lei: di solito Noemi preferisce optare per uno stile più provocatorio. E dalla foto dove appare di profilo sembra voler nascondere un pancino. (Continua dopo le foto)

Noemi Bocchi è incinta?

Anche se un pancino sembra esserci, al momento non ci sono notizie ufficiali sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Se la coppia aspettasse un bebè non sarebbe neanche così strano: Francesco Totti infatti non ha mai nascosto la volontà di avere altri figli. Intanto con Ilary Blasi la situazione è tesa. Lei e l’ex marito si rivedranno in aula il 31 maggio. L’ex calciatore parlerà solo davanti al giudice a proposito di come è finito il loro matrimonio.