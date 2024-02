Ieri sera, 26 Febbraio 2024, è stato annunciato il nome della prima finalista del Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi è stata scelta dal pubblico come prima aspirante vincitrice di questa edizione. Le reazione sono state diverse. In molti erano sicuri che il pubblico avrebbe votato lei, nonostanti i fan dei suoi “nemici” si fossero uniti per votare altri. I suoi coinquili, dopo aver appreso la notizia da Alfonso Signorini, hanno reagito in vario modo la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”: Beatrice Luzzi prima finalista, la reazione degli altri concorrenti

I quattro veterani, scelti dagli altri inquilini della casa durante la puntata di mercoledì scorso, sono arrivati al tanto atteso televoto per il primo finalista del Grande Fratello 2023. Il pubblico ha dovuto scegliere tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin, arrivati al televoto dopo le nomination degli inquilini della casa, convinti di essere chiamati a scegliere qualcuno da far uscire dalla casa. Il pubblico ha fatto la sua scelta, senza regalare grossi colpi di scena. La prima finalista del Grande Fratello 2023 è infatti Beatrice Luzzi, che si è portata a casa nel il 73.71%. Al secondo posto, con appena il 12.42% la collega Grecia Colmenares, poi Massimiliano Varrese con il 8.51% e ultima la chef Rosy Chin, che ha portato a casa il 5.36% delle preferenze.

