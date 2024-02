La Royal Family nuovamente al centro dell’attenzione: il principe William stamattina ha annullato all’improvviso la sua partecipazione ad un evento programmato al castello di Windsor. Era infatti prevista una cerimonia religiosa in memoria di re Costantino di Grecia, cugino di secondo grado di Re Carlo III deceduto l’anno scorso. Sale la preoccupazione per le condizioni di salute dei reali. (Continua…)

William annulla la sua partecipazione ad un evento al castello di Windsor

Oggi, al castello di Windsor, era prevista una cerimonia religiosa in memoria di re Costantino di Grecia, cugino di secondo grado di Re Carlo III e padrino di William. È stato proprio l’erede al trono ad annullare la sua partecipazione all’evento. Il motivo sarebbe per “ragioni personali”, come riferito dal Kensington Palace. Al momento però non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito. La cerimonia si terrà lo stesso e il principe William sarà sostituito dal principe Pavlos, figlio di re Costantino, insieme alla regina consorte degli Elleni, Anne-Marie. (Continua…)

Sale la preoccupazione per le condizioni di re Carlo III

Il forfait dell’ultimo minuto del principe William ha ovviamente destato preoccupazione. Alla cerimonia era prevista anche la presenza di alcuni membri della famiglia reale britannica. Tuttavia pare che solo la Regina Camilla, accompagnata dal principe Andrea e dall’ex moglie Sarah Ferguson, duchessa di York, abbiano presenziato all’evento. I sudditi, dunque, sono preoccupati per le condizioni di salute di re Carlo, che, secondo alcune fonti riportate dal Daily Mail, sarebbe cura per un cancro non specificato. (Continua…)

Preoccupazione anche per Kate

I sudditi ovviamente sono preoccupati anche per le condizioni di salute di Kate, ricoverata in ospedale contemporaneamente con il suocero. La principessa attualmente sta attraversando un periodo di convalescenza dopo un intervento chirurgico all’addome. Kensington Palace, però. ha comunicato che la principessa sta bene. Al contrario, invece, a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, è stato recentemente diagnosticato un tumore alla pelle.