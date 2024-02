Kate Middleton, cambia tutto ora: come sta la principessa

Circa un mese fa, le condizioni di salute di Kate Middleton hanno preoccupato i sudditi. La principessa di Galles è stata operata all’addome e per un periodo tenuta sotto osservazione nella London Clinic. Adesso è stata dimessa, ma le notizie sul suo stato di salute sono molto frammentarie. Nelle ultime ore, però, c’è stato un aggiornamento sulla moglie di William. (Continua…)

Kate Middleton operata all’addome

Circa un mese fa, Kate Middleton è stata ricoverata presso la London Clinic per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’addome. La notizia è stata annunciata in un comunicato molto riservato pubblicato da Kensington Palace: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”. Dopo un periodo di degenza, la principessa di Galles è stata dimessa dalla clinica. (Continua…)

Dubbi sulle sue condizioni di salute

In merito alle condizioni di salute di Kate Middleton sono sorti sin da subito molti dubbi. La Bbc ha osservato come il periodo di degenza previsto e il tono della dichiarazione ufficiale lasciassero presagire condizioni mediche serie per la futura regina. Kensington Palace però ha chiarito che, nonostante la serietà, non si tratta assolutamente di un tumore. Scongiurata, dunque, l’ipotesi di una grave malattia per la principessa di Galles. Sul suo stato di salute, però, restano molti dubbi. (Continua…)

Kate Middleton come sta

Come tutti sappiamo, Kate Middleton è stata dimessa ma le notizie sul suo stato di salute sono molto frammentarie. L’ipotesi di una grave malattia è stata fortunatamente scongiurata. Continua però il periodo di convalescenza della principessa, che, come riporta il Daily Mail, ha deciso di trascorrerlo in un’altra abitazione. La moglie di William, infatti, si è trasferita nella residenza di campagna, Anmer Hall, situata nella tenuta di Sandringham. La scelta è dettata anche da un motivo di privacy. La principessa vuole trascorrere questo periodo lontana da occhi indiscreti.