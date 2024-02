Kate Middleton, brutte notizie purtroppo: gli inglesi ci speravano

Kate Middleton, classe 1982, è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. La Principessa è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra, Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. In queste ultimi giorni ha subito un delicato intervento all’addome e in molti si chiedomo come stia Kete e quando tornerà a svolgere i suoi impegni pubblici. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, come sta: per lei ancora riposo assoluto

Kate Middleton non sembra stare ancora molto bene. Per questo, dopo l’operazione all’addome di un mese fa, la Principessa del Galles rimane ancora dentro casa. In molti speravano che Kate sorprendesse tutti e si presentasse con William in una delle occasioni mondane che ama di più: i premi Bafta, cioè i riconoscimenti inglesi più importanti per film e televisione. Ma Kate non è ancora al meglio e quindi William andrà da solo, come ha confermato Kensington Palace. Come riportato da The social post, le informazioni ufficiali sulla natura dell’intervento e sulle condizioni di salute della Principessa del Galles sono limitate, ma Kensington Palace ha comunicato che le sue condizioni sono serie e che la convalescenza prevederà un periodo di riposo fino a dopo Pasqua, con una durata stimata di tre mesi. Ciò significa che qualsiasi impegno pubblico è stato rinviato, con la speranza che Kate possa riprendere le sue attività appena possibile​​. (Continua a leggere dopo la foto)

Un periodo complesso per la Corona Inglese

Questo periodo di riposo e recupero per Kate è necessario affiché possa riprendere al più presto le sue attività al fianco di suo marito William. La famiglia reale ha manifestato riservatezza riguardo alle condizioni specifiche di Kate, il che è coerente con la loro abitudine di mantenere privati i dettagli personali e medici. I sudditi della famiglia reale continuano a mostrare il loro sostegno e i loro auguri di pronta guarigione per la Principessa. Nel frattempo anche Re Carlo dovrà affrontare le cure necessarie per vincere la sua battaglia contro un cancro. Il Sovrano ha scoperto la malattia dopo alcuni accertamenti effettuati a seguito di un’operazione alla prostata ingrossata.