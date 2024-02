Kate Middleton, la notizia è appena arrivata: cosa succede ora

Gossip. Kate Middleton, è arrivata una nuova notizia. La principessa del Galles era stata ricoverata presso la London Clinic in seguito ad un’operazione all’addome. Scopriamo insieme tutte le novità. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, le novità sulle condizioni di salute della principessa

Il 16 gennaio 2024, Kate Middleton ha subito un‘operazione all’addome in seguito della quale è stata poi ricoverata presso la prestigiosa London Clinic. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, la principessa del Galles ha finalmente potuto lasciare la tenuta di Windsor dove ha soggiornato sino ad oggi, dopo essere stata dimessa dodici giorni fa. Per il momento Kate Middleton non tornerà ancora a lavora in pubblico, ma lo farà verso il periodo di Pasqua, in modo tale da potersi rimettere in forse e riprendersi completamente, così come era già stato annunciato. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton, il ritorno dalla famiglia

Kate Middleton ha lasciato la la tenuta di Windsor, dove ha soggiornato sino ad oggi dopo essere stata dimessa dall’ospedale dodici giorni fa. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”: “La principessa ora è pronta a trovare Re Carlo. C’è stato un evidente miglioramento delle sue condizioni”. La principessa del Galles ha potuto finalmente riabbracciare il marito William e i suoi amati figli, George, Charlotte e Louis. Kate Middleton ha raggiunto la famiglia nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per trascorrere una breve vacanza tutti insieme. Si tratta dello stesso luogo in cui si trova anche Re Carlo, attualmente in convalescenza in seguito all’operazione alla prostata a cui si è dovuto sottoporre. Il sovrano d’Inghilterra, subito dopo l’intervento, è stato informato dai medici di essere affetto da un terribile cancro. (Continua a leggere dopo la foto)

La vacanza con la famiglia nella tenuta Sandringham

Kate Middleton ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo una lunga convalescenza dovuta all’operazione all’addome a cui si è sottoposta il 16 gennaio 2024. La famiglia reale si trova attualmente nella tenuta Sandringham. Il principe Harry ha definito Sandringham come un “luogo incantevole e pacifico”, nel suo libro “Spare”. Anche Re Carlo e la moglie Camilla starebbero trascorrendo un momento di vacanza nello stesso posto, in seguito alla convalescenza del sovrano. Kate Middleton e Re Carlo potranno finalmente rivedersi dopo le rispettive operazioni. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, la principessa “si sta riprendendo bene. Non vedeva l’ora di cambiare aria e potrà rilassarsi nel Norfolk con i bambini a cui baderà insieme a William”.