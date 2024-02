“Grande Fratello”, la frase choc di Maddaloni fa infuriare il pubblico

Gossip. “Grande Fratello”, Marco Maddaloni fa infuriare il pubblico del web in merito ad una frase choc che avrebbe rivolto ad una concorrente della casa. Scopriamo insieme le parole dello sportivo che hanno mandato in escandescenze gli spettatori del reality. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il messaggio d’affetto per Maddaloni

Durante la giornata di ieri, giovedì 8 febbraio 2024, Marco Maddaloni ha ricevuto un aereo molto particolare da parte della sua compagna Romina e dai suoi più cari amici. “SIAMO FIERI DI TE MADDA – R -AMICI”, recitava il testo scritto sul telo appeso all’aereo. Il concorrente del “Grande Fratello” si è detto quasi incredulo di fronte a tanta dimostrazione d’affetto e così ha iniziato ad urlare di gioia in compagnia di Perla, Paolo e Anita. “Avevo bisogno di un po’ di carica”, ha urlato il gieffino in preda all’emozione. Maddaloni, preso da un momento di nostalgia, ha dedicato delle parole molto dolci alla sua famiglia, di cui sente una forte mancanza. “Mi manca mia moglie, mi mancano i mie bambini e mi mancano i miei amici. Momi ti amo ne avevo bisogno, mi manchi tanto”, ha detto il concorrente con gli occhi lucidi. (Continua a leggere dopo la foto)

La frase choc di Maddaloni

“Grande Fratello”, Marco Maddaloni ha ricevuto un aereo da parte della sua compagna e dei suoi amici più cari che gli ha donato una forte dose di energia e felicità. Dietro l’angolo, però, c’è qualcosa che potrebbe compromettere lo stato d’animo del concorrente. Il gieffino avrebbe infatti pronunciato una frase choc che ha fatto infuriare il popolo del web. Mentre Maddaloni e gli altri inquilini della casa si trovavano a tavola per pranzo, il judoka stava chiacchierando con Rosy Chin quando, a un certo punto, ha pronunciato una frase che lo ha reso il protagonista delle polemiche che si sono scatenate sul web. “Rosy ma tu sai fare tutto, tu la classica cinese in grado di rubare qualsiasi lavoro”, avrebbe detto Maddaloni, riferendosi alla nota chef. La frase ha fatto infuriare i telespettatori, che hanno iniziato a riempire il web di commenti negativi nei confronti del concorrente. (Continua a leggere dopo la foto)

La rabbia del web

In seguito alla frase choc che Marco Maddaloni ha pronunciato nei confronti della concorrente Rosy Chin, gli spettatori del “Grande Fratello” hanno iniziato a riempire il web di commenti negativi nei confronti dell’atteggiamento del concorrente della casa del Gf. “Marco Maddaloni insiste con commenti inappropriati nei confronti della comunità cinese dicendo a Rosy “tu classica cinese in grado di rubare qualsiasi lavoro”, ha commentato un utente del web. “Il problema è bea che dice : ah un altro napoletano!”, “magari in puntata le facciamo vedere le vere considerazioni razziste?” ha scritto un altro utente taggando il profilo ufficiale del “Grande Fratello”, in seguito ad una frase detta da Beatrice. “Già immagino la risposta: “vabbè ma io e Marco scherziamo sempre su questa cosa, non me la prendo perché so che non lo pensa sul serio”, ha commentato un’ altra utente su X (ex Twitter), furiosa per la frase pronunciata da Maddaloni nei confronti di Rosy Chin e per sottolineare come, secondo lei, ogni frase di Beatrice venga interpretata male per poi essere attaccata durante le dirette.

IO PRETENDO CHE QUESTO VIDEO VENGA FATTO VEDERE IN PUNTATA E VEDERE GLI ALTRI BUTTARGLI MERDA ADDOSSO



spoiler: non verrà fatto vedere perché si mostrano solo le piccole frasi di Bea #grandefratello pic.twitter.com/7CzzybnDWY — s🍬fi (@psychopatica_) February 8, 2024