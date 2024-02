John Elkann indagato: l’accusa è grave

Gossip. John Elkann è sotto indagine. La saga giudiziaria che coinvolge la famiglia Agnelli prosegue. Le accuse nei confronti del nipote di Gianni Agnelli sono gravi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa intricata vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

John Elkann, le accuse

John Elkann è sotto indagine. L'eredità della famiglia Agnelli è entrata a far parte di una lunga saga che sembra non trovare la sua fine. Recentemente è stato aperto un nuovo capitolo, in questa storia che dura ormai da vent'anni. I protagonisti di questa vicenda giudiziaria sono Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, e i suoi figli Lapo, John e Ginevra Elkann, nati dal matrimonio con Alain Elkann. John Elkann è sotto indagine, e il fulcro si è spostato sui possibili reati di evasione fiscale, con un sequestro eseguito nei confronti dello studio del commercialista Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. Gli indagati, al momento, sono John Elkann, il signor Ferrero e il notaio svizzero Robert Von Gruenigen. La procura di Torino, guidata da Enrica Gabetta e sotto il coordinamento di Marco Gianoglio, ha incaricato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delle Fiamme Gialle di indagare sulle presunte irregolarità fiscali. Le indagini hanno portato al sequestro di un'innumerevole quantità di documenti presenti negli uffici di Gianluca Ferrero, sottolineando la gravità delle accuse a carico degli indagati.

Margherita Agnelli e le denunce

L’indagine ha avuto origine dalle continue denunce fatte da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli. La donna ha infatti sempre sostenuto l’esistenza di conti esteri non dichiarati, attraverso i quali transiterebbe ancora una buona parte dell’eredità del padre. Nonostante le numerose azioni legali portate avanti nel corso degli anni, il conflitto tra la signora Agnelli e i figli non ha ancora trovato una risoluzione. Gianluca Ferrero è uno degli attuali indagati. Il signor Ferrero non è solamente il presidente della società calcistica Juventus, ma è sempre stato un punto di riferimento storico per la famiglia Agnelli. L’attuale inchiesta in corso si aggiunge a un’indagine milanese precedente che era focalizzata sulla scomparsa di tredici opere d’arte di inestimabile valore, appartenenti a Margherita Agnelli e scomparse da Villa Frescot e da altre residenze della famiglia Agnelli. Queste indagini hanno condotto a nuove strade investigative, ampliando, così, il quadro delle accuse e delle implicazioni legali per i membri della famiglia Agnelli.