Sanremo, Dargen D’Amico si lascia andare su Sabrina Ferilli: la battuta hot non passa inosservata

Gossip. Sanremo, ieri sera, giovedì 8 febbraio 2024, è andata in onda la terza puntata del Festival. Durante la serata, il cantante Dargen D’Amico si è lasciato andare ad una battuta hot su Sabrina Ferilli che sembrerebbe non essere passata inosservata. Scopriamo insieme i dettagli e quali sono state le parole dell’artista. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, gli ospiti della terza serata

Ieri sera, giovedì 8 febbraio 2024, è andata in onda la terza puntata del Festival di Sanremo. Anche in questa serata, sono stati numerosi gli ospiti a salire sul palco del teatro Ariston. Eros Ramazzotti ha festeggiato insieme al pubblico i quarant’anni della sua “Terra Promessa”. C’è stato poi il tanto momento tanto atteso di Russell Crowe che ha cantato “Let the light shine”, incantando tutto il pubblico presente a teatro e i telespettatori a casa. Per tutta la sera, al fianco di Amadeus, c’era Teresa Mannino, co-conduttrice della terza puntata del Festival. Ad un certo punto della serata, è arrivato anche il momento di Sabrina Ferilli. All’attrice romana è toccato presentare Dargen D’amico, che nella diretta di ieri aveva il compito di presentare il prossimo concorrente in gara. Nel momento in cui i due artisti si sono incontrati sul palco, il cantante ha fatto una battuta, ritenuta da molti inadeguata, che non è passata inosservata. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, la battuta hot di Dargen D’Amico

Sanremo, durante la puntata andata in onda ieri, giovedì 8 febbraio 2024, il cantante Dargen D’Amico ha fatto una battuta che non è passata inosservata. Tra gli ospiti della serata, c’era anche Sabrina Ferilli, a cui è spettato il compito di annunciare il cantante. Secondo il nuovo regolamento inventato da Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, quest’anno sono i cantanti stessi a chiamare i colleghi in gara. E proprio in merito a questo cambiamento, Sabrina Ferilli ha domandato ad Amadeus: “Ma come mai c’è questo giro di queste tre persone per fare un nome?” Immediatamente dopo, Dargen D’Amico ha risposto all’attrice: “Perché in tre è più divertente”. In molti hanno letto un doppio senso hot nelle parole del cantante. A quel punto, Sabrina Ferilli ha subito replicato alle parole dell’artista. “Ah, il numero perfetto. È pitagorica la spiegazione”, ha detto l’attrice, probabilmente per smorzare un po’ i toni. Sul momento le parole di Dargen non hanno ricevuto alcuna attenzione, ma sui social è iniziato un botta e risposta in cui alcuni utenti ritengono che le parole del cantante siano state fuori luogo.