“Grande Fratello”, Vittorio vuota il sacco su Beatrice: cos’è successo tra loro due

Gossip. “Grande Fratello”, Vittorio Menozzi ha deciso di raccontare cosa è successo veramente con Beatrice Luzzi. Il modello si è confidato con Federico Massaro. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le parole del giovane. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il rapporto tra Beatrice e Vittorio

Il rapporto tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sembra essere ormai arrivato ad un punto di non ritorno. Nonostante la grande amicizia nata tra i due concorrenti all’interno della casa del “Grande Fratello”, le distanze sembrano essere sempre più profonde. Vittorio Menozzi ha deciso di confidarsi con Federico Massaro, e le parole utilizzate dal modello potrebbero avere un peso molto grande nel futuro della relazione con l’attrice. Per Beatrice la situazione sta diventando sempre più faticosa. Solo qualche giorno fa l’attrice ha subito un duro attacco da parte di Massimiliano Varrese e Alfonso Signorini, che è stato a sua volta criticato per aver preso le parti dell’attore e non aver difeso Beatrice. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la confessione di Vittorio

Dopo la scelta di Beatrice Luzzi di allontanarsi dall’amico Vittorio Menozzi, il modello sembra essersi convinto che la loro non fosse una vera amicizia. L’attrice aveva deciso di prendere le distanza dal giovane perché aveva avuto l’impressione che l’amico non l’avesse sostenuta in alcuni momenti in cui ne aveva più bisogno. Beatrice ha spiegato a Vittorio che il suo non volersi schierare da nessuna parte, fosse già di per sé una presa di posizione, ma non nei suoi confronti. Negli ultimi giorni Vittorio era convinto di essere riuscito a placare l’animo dell’attrice e di avere, in un qualche modo, riallacciato i vecchi rapporti di amicizia. Ma durante la puntata, Beatrice è tornata agguerrita nei confronti del modello che ci è rimasto molto male ed ha deciso di confidarsi con Federico Massaro. “Non ha saputo accettare che avessi un’opinione diversa dalla sua”, ha detto Vittorio. “A modo suo, ha voluto difenderti”, ha tentato di spiegare Massaro all’amico. Vittorio ha risposto sottovoce di non avere intenzione di chiedere scusa a Beatrice.

Le reazioni del web

Beatrice Luzzi è molto amata dal pubblico, che, in seguito a quanto accaduto nelle ultime settimane, ha già deciso da che parte schierarsi. “Siete una trasmissione da denuncia. Legittimate comportamenti di un uomo violento (che sapete perfettamente che è e non vi stupite se in un programma come il vostro l’opinione pubblica si accorga di dinamiche evidenti) solo per fare la dinamica della litigata. Non siete mai stati in alto, ma ora proprio sotto terra”, ha scritto una fan sul web. “Beatrice, vai via dal Grande Fratello perché stanno facendo di tutto, gli autori, Signorini e la Bonamici per distruggerti, mentre tutti vediamo che è Varrese il puerile bugiardo del GF. Bea, tanto per il pubblico hai vinto tu. Quando ti ha chiamata sterco non lo fanno vedere, sono furbi”si legge nella pagina ufficiale del “Grande Fratello”.