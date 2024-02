“Grande Fratello”, rivelazioni agghiaccianti di Vittorio su Bea: “Cosa hanno fatto”

Gossip. “Grande Fratello”, Vittorio Menozzi ha fatto delle rivelazioni agghiaccianti sulla concorrente, e ormai ex amica, Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli e quali sono state le parole del modello. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, le rivelazioni agghiaccianti di Vittorio su Beatrice

“Grande Fratello”, questa edizione del reality show Mediaset sta regalando numerose sorprese agli inquilini della casa. Ieri pomeriggio, giovedì 8 febbraio 2024, la produzione ha deciso di regalare ai concorrenti un‘uscita fuori dagli studi di Cinecittà. Purtroppo, per i nuovi arrivati, non è toccata la stessa sorte, infatti sono dovuti rimanere da soli all’interno della casa, scatenando alcune polemiche da parte del web. Durante la gita fuori porta, Vittorio Menozzi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni agghiaccianti nei confronti di Beatrice Luzzi. Tra i due, ormai da qualche settimana, i rapporti si sono interrotti per scelta dell’attrice che avrebbe detto al modello di essersi sentita tradita e non sostenuta quando più ne avrebbe avuto bisogno. Le confessioni di Vittorio, però, sono finite in diretta tv quando Greta Rossetti ha deciso di raccontare tutto a Paolo e Letizia Petris. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratelo”, Greta ha raccontato tutto

“Grande Fratello”, ieri pomeriggio, giovedì 8 febbraio 2024, la produzione del Gf ha deciso di regalare ai concorrenti un’uscita fuori dalle mura della casa. Durante la gita fuori dagli studi di Cinecittà, Vittorio Menozzi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Beatrice Luzzi. L’ex tentatrice di “Temptation Island,” Greta Rossetti, ha deciso di raccontare tutto ciò che ha sentito a Paolo e Letizia Petris.” “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come pensavi, mi ha rivelato tutto nei dettagli. Guarda che sono cose agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Però lui ha paura di questa cosa venga fuori… sì, teme che esca, ha paura di quello che direbbero”. Ad un certo punto, anche Paolo ha deciso di intervenire, in seguito alle parole di Greta: “Però c’è na piccola differenza. Perché se sta cosa esce fori, nun passa lui male“. Anche Letizia Petris ha voluto condividere ciò che pensa possa essere successo tra Vittorio e l’attrice: “Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Cioè mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui“. (Continua a leggere dopo la foto)

Le teorie secondo gli utenti del web

“Grande Fratello”, in seguito alle rivelazioni di Vittorio e alla chiacchierata avvenuta tra Greta, Paolo e Letizia, anche il popolo del web concorda con la teoria secondo la quale queste rivelazioni fatte da Vittorio riguarderebbero qualcosa di molto privato che sarebbe avvenuto di notte tra Beatrice e il modello. “Per me è gravissimo quello che sta succedendo. Intanto vorrei fare notare che Vittorio ne ha parlato solo DOPO che Beatrice si è allontanata. Fa sospettare. Ma poi Greta? Questo ragazzo ad ogni modo ti ha fatto una confidenza grande. E tu ne parli a tutti?!”, ha scritto un utente su X (l’ex Twitter). “Devono dire a beatrice in confessionale del simil discorso di greta oggi…..non é equo altrimenti l’eventuale chiarimento che beattrice e Vittorio faranno..”, ha commentato qualcun altro sul web.

Per me è gravissimo quello che sta succedendo. Intanto vorrei fare notare che Vittorio ne ha parlato solo DOPO che Beatrice si è allontanata. Fa sospettare. Ma poi Greta? Questo ragazzo ad ogni modo ti ha fatto una confidenza grande. E tu ne parli a tutti?! #GrandeFratello — Jess (@jessigrillo) February 8, 2024