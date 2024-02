Camilla rompe il silenzio sul cancro di Re Carlo

Gossip. Camilla ha deciso di rompere il silenzio in merito al cancro da cui è affetto Re Carlo. La regina ha deciso di condividere le attuali condizioni di salute del sovrano d’Inghilterra. Scopriamo insieme tutte le novità. (Continua a leggere dopo la foto)

Camilla, le condizioni di salute del Re Carlo

Il Re Carlo ha scoperto, in seguito ad un’operazione chirurgica alla prostata, di essere affetto da un cancro. Il sovrano d’Inghilterra è stato operato nella stessa clinica in cui, qualche settimana prima, era stata operata anche Kate Middleton. La principessa del Galless si era sottoposta ad un intervento all’addome, in seguito del quale ha dovuto astenersi dagli impegni della fitta agenda reale. La moglie di Re Carlo, Camilla, ha deciso di rivelare quali sono le attuali condizioni di salute del sovrano d’Inghilterra. “Re Carlo sta molto bene, nonostante le circostanze. Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto”, ha detto Camilla durante la sua partecipazione al primo evento pubblico che si è svolto dopo l’annuncio della diagnosi di cancro del sovrano, presso la cattedrale di Salisbury. (Continua a leggere dopo la foto)

L’incontro tra il principe William e Tom Cruise

La regina Camilla ha voluto rassicurare il popolo britannico in merito alle condizioni di salute del Re Carlo. Nel frattempo, il principe William ha partecipato ad una cena di beneficenza in cui ha avuto l’onore di incontrare il noto attore Tom Cruise. Subito dopo l’incontro con il famoso attore, il principe d’Inghilterra ha postato una fotografia su X (l’ex Twitter) corredata dalla scritta “Bizzarro vederti qui”. Per gli esperti reali il commento di William è una chiara prova del suo senso dell’umorismo, e hanno letto nelle sue parole un messaggio indirizzato più al fratello Harry che alla star di Hollywood. Anche il principe Harry era stato da poco in Gran Bretagna. Il duca di Sussex aveva avuto un incontro con il Re Carlo, che è durato circa quarantacinque minuti. Dopo aver rivisto il padre, Harry è ripartito per la California, senza aver prima incontrato il fratello William e la moglie Kate Middleton. William appare sorridente nello scatto con Tom Cruise alla cena di gala della London Air Ambulance. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ritorno di Harry in California

Gli account del principe William e di Kate Middleton hanno condiviso il momento iconico, poche ore dopo il ritorno di Harry in California. La coppia reale ha voluto apparentemente mandare un messaggio forte sull‘importanza di stare vicini nel momento del bisogno. Il principe William è tornato agli impegni pubblici mercoledì 7 febbraio 2024. È stata la prima volta dopo la notizia dell’intervento a cui si è dovuta sottoporre la moglie e della diagnosi del cancro che ha colpito il padre, Re Carlo. Durante la cena di beneficenza, William ha incontrato i membri dell’equipaggio della” London Air Ambulance“, ex pazienti e finanziatori, prima di tenere un breve discorso. Tom Cruise faceva parte degli ospiti d’onore del gala e, insieme al principe William, ha postato una fotografia che li ritrae insieme sorridenti. L’attore americano e il principe d’Inghilterra si erano già incontrati alla premiere londinese di ‘Top Gun: Maverick”, nel maggio 2022 insieme alla principessa Kate Middleton.