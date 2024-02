Kate, il principe William rompe il silenzio e crolla

Il pricipe William, nonostante sua moglie sia in covalescenza dopo un delicato intervento all’addome, non può evitare di partecipare agli eventi pubblici. Inoltre, il consorte di Kate Middleton deve anche sostituire suo padre, il Re Carlo III, negli impegni con la corona poiché l’uomo sta combattendo contro un brutto male. Che dire? Un periodo complesso per William, il quale si è presentato da solo ai Bafta. La 77ª edizione dei premi Bafta, conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche del 2023, si sono tenuti il 18 Febbraio 2024 alla Royal Festival Hall di Londra. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate Middleton assente ai Bafta, le parole di William

L’assenza di Kate Middleton ai Bafta non è passata inosservata. La duchessa di Cambridge, nota per il suo interesse e sostegno al mondo del cinema e della televisione britannica, ha dovuto rinunciare alla prestigiosa cerimonia di quest’anno, lasciando al principe William il compito di rappresentare la Famiglia Reale. Durante l’evento, il principe William ha avuto modo di conversare con Elaine Bedell, CEO del Southbank Centre, offrendo una spiegazione semplice ma significativa sull’assenza di sua moglie: “Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest’anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa”. Che dire? Le parole del principe hanno descritto a pieno il periodo particolarmente intenso che sta vivendo in questi ultimi mesi la famosa coppia reale. Per quanto riguarda lo stato di salute di Kate Middleton, a un mese dall’operazione all’addome, la principessa del Galles si sta riprendendo nella tenuta di famiglia in campagna, circondata dall’affetto dei suoi figli. Le voci sulla sua ripresa sono positive, e molti si aspettano che Kate possa tornare a farsi vedere in pubblico proprio in occasione delle celebrazioni pasquali. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla coppia reale

Sua Altezza Reale Kate Middleton, classe 1982, è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Kate è nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. L’impatto avuto da Kate sulla moda e sui costumi inglesi e americani è stato definito dai media come “Kate Middleton effect”; sia nel 2012 che nel 2013 è stata prescelta tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time.