Il Volo, Antonella Clerici rompe il silenzio sulla presunta rottura

Il Volo si scioglie? Ultimamente i rumor su una rottura del famoso trio si fanno sempre più insistenti. L’ottavo posto a Sanremo con il loro “Capolavoro” e i festeggiamenti per i 15 anni di carriera insieme non bastano a tenere lontani i gossip che li vedrebbero intraprendere strade diverse. A dire la sua sul trio ci ha pensato Antonella Clerici: la conduttrice è molto legata a Il Volo. Fu lei a portarli al successo con il suo Ti lascio una canzone nel 2009. Cosa sta succedendo agli artisti? (Continua dopo le foto)

Il Volo si scioglie? I sospetti sulla rottura

Il trio non ha mai parlato veramente di rottura ma gli indizi che i cantanti potrebbero intraprendere strade diverse ci sono. Innanzitutto, le vite dei cantanti sembrano andare in direzioni diverse. Ignazio Boschetto infatti è pronto a sposarsi con la fidanzata Michelle Bertolini. Gianluca Ginoble sembrerebbe attirato dalla possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti, al fianco della fidanzata Eleonora Venturini Storaro per intraprendere la carriera di attore. Piero Barone invece starebbe prendendo lezioni da solista, fa sapere Chi. Nel frattempo, in una delle ultime interviste c’è sembrata esserci una certa tensione tra Gianluca e Piero: cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Cosa sta succedendo a Il Volo

Il trio si sta preparando al tour estivo che inizierà a maggio e si concluderà il prossimo settembre con quattro date all’Arena di Verona e altre in Europa, Israele e Giappone. Durante un’intervista, riporta Deejay.it, tra una battuta e l’altra Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno avuto un piccolo “battibecco”. È stato Piero a rimproverare Gianluca. “Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”, gli avrebbe detto. Che dietro questa battuta ci sia davvero del malcontento? (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Antonella Clerici su Il Volo

Nessuna conferma o smentita delle voci di rottura da parte dei diretti interessati al momento. Cosa ha detto Antonella Clerici in tal proposito? “Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme. Sono tre ragazzi molto diversi e, avendoli conosciuti, dico che sono divertenti e intelligenti. Potrebbero fare contemporaneamente cose insieme e progetti solisti, ma senza mai dividere il trio”, ha detto la conduttrice come riporta Il Messaggero.