“Grande Fratello”, Greta crolla in lacrime dopo la diretta: cos’è successo

Greta ha avuto un momento di sconforto dopo la puntata del Grande Fratello che è andata in onda lo scorso lunedì 26 febbraio 2024. La concorrente è uscita in giardino ed è scoppiata a piangere. La diretta per lei è stata molto pesante e per questo è crollata. Cos'è che l'ha ferita?

“Grande Fratello”, Greta in lacrime dopo la puntata: cos’è successo

Al termine della scorsa puntata del Grande Fratello, Greta e Sergio si sono trovati a parlare in giardino. La ragazza ha rimuginato su ciò che è successo durante la puntata. In particolare, Greta ci è rimasta male perché i suoi inquilini l'hanno giudicata per il suo rapporto con Sergio. "Quello che a me fa più male è che siamo in un mondo in cui anziché guardare il bello dei rapporti, si guarda il brutto", ha confidato a Sergio. Cos'ha fatto lui quindi?

Come ha reagito Sergio

I pensieri negativi e le critiche degli inquilini hanno rattristato Greta, che ha ammesso di essere stanca di sentire certe frasi sul suo conto. Sergio vedendo Greta in difficoltà l'ha presa e l'ha abbracciata. Avendo compreso fin da subito la sua bontà e la sua sincerità, l'inquilino l'ha quindi invitata a non preoccuparsi del giudizio altrui. "Non devi dare giustificazioni a nessuno. L'importante è che tu sia felice", le ha detto per incoraggiarla.

Per cosa viene criticata Greta

Nel corso dell’ultima puntata, si è parlato ancora del rapporto che c’è tra Greta e Sergio. I due hanno sempre sostenuto di essere amici, anche se lui vorrebbe qualcosa di più. Greta però al momento non se la sente di intraprendere una relazione dopo la batosta ricevuta da Mirko. In molti però sostengono che tra lei e Sergio ci sia più di un’amicizia. La critica è rivolta però al fatto che Greta sembrava essere interessata anche a Vittorio e che quando lui è uscito dal programma si sarebbe subito buttata tra le braccia di un altro.