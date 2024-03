“Grande Fratello”, spunta il biglietto segreto di Beatrice: a chi è rivolto

I fan sono impazziti quando hanno scoperto il contenuto del biglietto segreto di Beatrice ad una persona molto importante per lei. Sono tantissimi i fan del Grande Fratello che da sempre sostengono l’attrice e ora sono in estasi ora che manca poco alla finale, alla quale Beatrice non poteva assolutamente mancare. E mentre si avvicina la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini spunta un biglietto molto intenso che l’attrice ha deciso di dedicare ad una persona a lei molto cara. (Continua dopo le foto)

Non solo nemici per Beatrice nella casa del “Grande Fratello”

La tortuosa permanenza di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stata allietata da alcuni concorrenti, che sono stati al suo fianco in vari momenti del reality. Primo fra tutti Vittorio con il quale ha avuto un legame speciale sin dall’inizio. Sua grande sostenitrice anche Fiordaliso, che più volte ha preso le sue difese. Le sono stati vicino anche Giuseppe, Stefano e Sergio, che tutt’ora è al suo fianco. Beatrice ha creato dei legami importanti con loro, che probabilmente coltiverà anche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello. Ad uno di questi, ha fatto una dedica molto speciale. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Stefano condivide un biglietto con la dedica di Beatrice

L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso una storia su Instagram dove mostra un messaggio che Beatrice Luzzi ha scritto per lui quando è stato eliminato dal programma. Si tratta di un grandissimo gesto di affetto, che fa comprendere che tra i due si è creato un rapporto speciale che probabilmente proseguirà anche al di fuori della casa. “Ti amo, non so come farò senza di te“, ha scritto Beatrice a Stefano. L’ex concorrente ha trovato il bigliettino solo ora ed è rimasto commosso. “Oggi ho trovato in una pochette che avevo al GF un biglietto di Beatrice. Manchi“, ha scritto sui social dimostrando tutto il bene che vuole alla sua ex compagna di avventura.