Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano, è un attore per film per adulti e regista italiano. Il suo pseudonimo si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon. In questi giorni è uscita su Netflix una serie tv, intitolata Supersex, che parla della sua vita e di come si sia avvicinato al cinema a luci rosse. Nei giorni scorsi Rocco Siffredi ha rilasciato diverse interviste per promuovere la nuova serie di Netflix basata sulla sua vita. L’attore nel podcast BSMT però non ha parlato solo della serie, ma ha anche raccontato degli aneddoti della sua vita ed ha fatto una confessione da brividi. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Teo Mammucari, la rivelazione piccante sul figlio di Rocco Siffredi

Leggi anche: Rocco Siffredi, quanto costa iscriversi alla sua accademia: la cifra è inimmaginabile

Leggi anche: Rocco Siffredi, l’annuncio choc a “Le Iene” lascia tutti senza parole

Leggi anche: Rocco Siffredi: “Ho una proposta per Arisa”, fan esplodono di gioia

Rocco Siffredi in lacrime fa una rivelazione terrificante

Nei giorni scorsi Rocco Siffredi ha rilasciato diverse interviste per promuovere la nuova serie di Netflix basata sulla sua vita e intitolata Supersex. L’attore nel podcast BSMT, oltre a parlare della tanto discussa serie, ha anche raccontato degli aneddoti della sua vita ed ha fatto una confessione da brividi. Siffredi ha rivelato di aver sognato il ‘Diavolo’ che gli avrebbe chiesto la sua anima. Visibilmente commosso ha detto:“Non so nemmeno io cosa ho nella testa. Da piccolo sognavo di volare. Era morto mio fratello, forse mi rifugiavo in quei sogni per evadere dalla tristezza che si respirava per questo lutto. Sapevo volare nei sogni e non vedevo l’ora di andare a dormire per volare”.

“Scopriamo ulteriori dettagli nella pagina successiva”