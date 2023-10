Questa sera, martedì 3 ottobre 2023 alle 21:20 su Italia1, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Grande novità: al timone del programma ci sarà Veronica Gentili che va a sostituire Belen Rodriguez. Secondo le prime indiscrezioni sulla puntata di stasera de Le Iene, sarà ospite speciale Rocco Siffredi che parlerà di un tema attualissimo e molti delicato. Il divo a luci rosse farà un’annuncio che lascerà tutti a bocca aperta. (Continua dopo le foto)

“Le Iene”, Rocco Siffredi sulla castrazione chimica: l’affermazione choc

Il sito Tvblog sono emerse le prime anticipazioni sulla puntata e i servizi che verranno trasmessi stasera. Si parlerà con Rocco Siffredi della castrazione chimica, argomento molto attuale e sempre più dibattuto visti i numerosi casi di violenza sulle donne che avvengono quotidianamente. Ad affrontare il tema ci saranno anche la statunitense Renee Sorrentino, tra le poche psichiatre che la pratica, il criminologo Paolo Giulini e un pedofilo che ha iniziato il percorso da quattro anni. Cosa ha fatto il divo del porno? (Continua dopo le foto)

La Gentili sarà protagonista insieme a Rocco Siffredi, di un servizio sulla castrazione chimica. “Dimmi che ti sei deciso, ti fai castrare?”, chiede la giornalista all’attore. L’attore pornografico replica dall’interno di quello che sembra uno studio medico: “Sono qui apposta”, afferma l’uomo, deciso a farsi castrare. Questo si vede nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda stasera. Rocco si sottoporrà veramente al trattamento? (Continua dopo le foto)

“Le Iene”, le anticipazioni della puntata di martedì 3 ottobre

Quali saranno gli altri servizi in onda stasera su Italia1? Si partirà con Gaston Zama che si occuperà di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. Poi si affronterà il tema dei migranti ad Atene con Luigi Pelazza e Alice Martinelli. Quest’ultima che incontrerà alcuni minori stranieri non accompagnati che sono stati respinti dal circuito dell’accoglienza per mancanza di posti nelle comunità o perché vorrebbero andare in altri Paesi. Filippo Roma poi si occuperà di secondary ticketing e visite al Colosseo. Infine Nicolò De Devitiis farà un colloquio di lavoro con Flavio Briatore: verrà assunto?