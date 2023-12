Rocco Siffredi, quanto costa iscriversi alla sua accademia: la cifra è inimmaginabile

Rocco Siffredi ha creato un impero grazie al suo lavoro di attore a luci rosse. Tantissimi i ragazzi che vorrebbero cimentarsi nel suo stesso ruolo e imparare da uno dei migliori qualche trucchetto del mestiere. Ecco perchè Rocco ha deciso di aprire la Rocco Siffredi Academy, unica nel suo genere in Italia. Quasi tutti hanno la possibilità di iscriversi e frequentare il suo corso; diciamo “quasi tutti”, perché la cifra da sborsare è davvero inimmaginabile.

I requisiti per entrare nella

La Siffredi Hard Academy è l’accademia fondata da Rocco Siffredi che avvicina gli iscritti al mondo dei film hot. Non solo attori, anche registi e sceneggiatori. La scuola ha avuto talmente tanto successo che Netflix gli ha dedicato una vera e propria serie a più stagioni. L’attore aveva dichiarato quali erano i motivi che l’hanno spinto a fondare la sua accademia:”Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti.” Per entrare non occorre essere belli, ma un fisico appropriato può aiutare, e sicuramente non bisogna essere timidi. Infine, restare umili. (continua dopo la foto)

Rocco Siffredi, quanto costa iscriversi alla sua accademia

In fin dei conti anche se non si aspira a diventare il nuovo re del porno, frequentare e imparare dal migliore può avere i suoi vantaggi. Quello che non sembra vantaggioso è il costo per iscriversi alla Rocco Siffredi Academy. Al momento non è dato sapere se c’è un limite minimo di iscritti, ciò che sappiamo è che non è possibile rateizzare la somma, ma vediamo tutte le spese.

Il corso ha una durata di 8 giorni. Pochi per imparare tutti i trucchi del mestiere? Forse è un programma davvero intenso.. Intervistato a Belve, Rocco ha spiegato che “l’iscrizione alla Rocco Siffredi Academy costa 1500 euro ed è incluso di tutto: mangiare, dormire, dieci ragazze.. […] là i cadetti studiano tutto, anche il BDSM,”. Poi alla domanda chi possa essere il suo erede ha risposto l’attrice porno Malena: “Lei guadagna 1000 euro a scena, merita di più, è la Rocco italiana“

La sede non si trova in Italia, ma in Ungheria, quindi bisogna aggiungere le spese del viaggio