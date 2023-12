Problemi di salute per Nino D’Angelo: le sue condizioni

Problemi di salute per Nino D’Angelo. Il cantante ha dovuto annullare il suo concerto a Latina previsto per la serata dell’8 dicembre. È stato lui stesso a comunicarlo tramite il suo profilo social: “Con grande dispiacere sono costretto a comunicarvi l’annullamento dello spettacolo di questa sera a Latina.” I fan sono preoccupati e si augurano che Nino si rimetta pesto. Ma entriamo nel dettaglio e capiamo quali sono le cause del suo male e come sta oggi.

Concerto annullato

Nino D’Angelo è stato costretto ad annullare il concerto previsto per ieri, 8 dicembre, al Teatro D’Annunzio di Latina per problemi di salute. Ma non tutto era perduto, perchè in un primo momento il concerto sarebbe stato rinviato al 23 dicembre alle ore 21, come spiegava una nota degli organizzatori dell’evento: “L’evento, organizzato nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci, è rinviato, causa problemi di salute dell’artista. La nuova data è sabato 23 dicembre 2023 ore 21“. Nota poi smentita dalla comunicazione che spiega che non ci sarà una nuova data. Con un cartello affisso poco fa fuori dal teatro si legge che “i rimborsi potranno essere richiesti a partire dal 16 dicembre“. (continua dopo la foto)

Problemi di salute per Nino D’Angelo

“Con grande dispiacere sono costretto a comunicarvi l’annullamento dello spettacolo di questa sera a Latina. Purtroppo ho la febbre e forte mal di gola“, ha spiegato Nino D’Angelo. Il cantante che aveva già fatto il tutto esaurito il giorno prima, ha dovuto rinunciare alla seconda serata. Forse sono state le tante foto scattatate alla fine dello spettacolo con i suoi fan. “Faceva un gran freddo e lui non si è tirato indietro” racconta chi c’era. Poi chi era presente all’evento la sera prima, alla notizia del forfait, ha dichiarato: “si vedeva che il maestro non si sentiva bene”.

Tantissimi i fan che si sono preoccupati e chiedono notizie del cantante. Il suo staff però garantiscono che Nino sta bene e che si tratta solo di un’influenza di stagione. L’artista ora riposa a casa sua e sta seguendo la terapia prescritta dal medico.