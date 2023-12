Costantino Vitagliano, lo struggente messaggio dal letto d’ospedale

Costantino Vitagliano è ancora ricoverato in ospedale, anche se non è ancora chiaro quale sia il motivo. L’ex re di Uomini e Donne dice qualche settimana fa aveva aggiornato i fan sulla sua salute confessando di avere una malattia rara e i medici stavano cercando la giusta terapia per farlo stare meglio. Nelle ultime ore Costantino ha postato un nuovo messaggio sui social che ha lasciato senza parole i fan.

La malattia

Ricoverato da giorni all’ospedale San Gerardo di Monza, Costantino Vitagliano ha parlato ai fan della sua malattia. Non è dato sapere quale sia questa patologia, ma l’ex tronista ha una malattia rara che non ha cure. Lo ha confermato anche la compagna Beatrice che intervistata dal settimanale Diva e Donna, si è mostrata piena di speranza.

“Tutto è iniziato quando Costantino ha avvertito un dolore alla schiena. Un dolore strano e persistente, mai avuto. Si è fatto visitare e i dottor hanno ritenuto subito opportuno farlo ricoverare. Gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte e ne uscirà”(continua dopo la foto)

Costantino Vitagliano, il messaggio dall’ospedale

Costantino si mostra allettato, con una coperta a coprirgli il capo e delle fasciature. Eppure la grinta non gli manca. Con un video messaggio su Instagram ha rivolto ha augurato ad amici e nemici di diventare ricchi e famosi, sottolineando che solo in quel momento capiranno che la felicità non sono i soldi e la fama. (continua dopo il video)

Cosa fa oggi Costantino

Il messaggio di Costantino è una chiara allusione al fatto che nella vita prima di tutto è importante la salute. Il re indiscusso sul trono di Uomini e Donne, ha avuto tutto nella vita: notato da Lele Mora, Vitagliano è riuscito a guadagnare cifre spropositate per pubblicità e ospitate in giro per l’Italia e farsi conoscere da tutti. Con il tempo il suo successo è andato scemando, ma Costantino aveva già guardato al futuro da tempo. Ha investito il suo capitale in case e società e ora vive di rendita, in più continua a sponsorizzare prodotti tramite i suoi profili social. L’ex tronista ha una figlia, Ayla, nata dalla precedente relazione con Elisa Mariani. Attualmente è fidanzato con Beatrice Bozzuto.