Il calciatore italiano aspetta il quarto figlio: “Ma il più piccolo ci ha lasciato”

Una notizia spettacolare allieta il mondo del calcio italiano: lo sportivo aspetta il quarto figlio dalla sua compagna. L’annuncio ha mandato in estasi i tifosi della sua squadra. Prima di vivere questo bellissimo momento, però, la coppia ha dovuto sopportare una grave perdita. “Il più piccolo ci ha lasciato“, ha dichiarato. (Continua…)

Il calciatore aspetta il quarto figlio

La compagna del famoso calciatore ha pubblicato un post molto emozionante sui social. La donna ha annunciato aspettare il quarto figlio. Gioia immensa per lei e per il calciatore. Queste le parole pronunciate sui social: “Siete arrivati insieme ed e’ stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo, con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo“. (Continua…)

Nicolò Barella aspetta il quarto figlio

Il calciatore dell’Inter e della nazionale italiana, Nicolò Barella, aspetta il quarto figlio dalla compagna. La notizia è stata annunciata proprio dalla moglie del calciatore, Federica Schievenin. L’ex modella ha pubblicato un post molto commovente sui social, dove, oltre ad annunciare l’arrivo del quarto figlio, ha parlato anche del momento molto delicato vissuto dalla famiglia. Nicolò e Federica, infatti, hanno perso un bambino. Adesso, però, una nuova gioia: presto diventeranno genitori per la quarta volta. (Continua…)

Primo maschio dopo tre femmine

Il quarto figlio di Nicolò Barella sarà il primo maschio dopo tre femminucce. Una gioia doppia dunque per il calciatore dell’Inter e della nazionale italiana. Il maschietto tanto desiderato, l’erede del calciatore sta per arrivare. Siamo sicuri che il piccolo avrà la passione per il calcio, trasmessa attraverso il Dna dal papà. E chissà se l’Inter in futuro potrà contare su un altro centrocampista di spessore.