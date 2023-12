Carlotta Mantovan ha cambiato completamente vita: dove abita oggi la vedova di Frizzi – Carlotta Mantovan, tra i protagonisti indiscussi del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, ha raccontato come è cambiata la sua vita dalla morte del suo adorato marito Fabrizio Frizzi. L’esperienza al dancing show del sabato sera è stato il primo impegno in tv assunto dalla giovane dopo la scomparsa dell’indimenticabile conduttore. (continua a leggere dopo le foto)

Carlotta Mantovan ha cambiato completamente vita: dove abita oggi

Carlotta Mantovan ha svelato recentemente in un’intervista al settimanale “Oggi” di non abitare più in Italia: “Faccio una vita molto semplice. Vivo in una piccola casa in mezzo alla campagna nel nord della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati. Vivo in una piccola comunità rurale”. E ancora: “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove facciamo ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mo cavallo”. (continua a leggere dopo le foto)

Il suo grande amore oggi è Stella, la figlia avuta da Fabrizio Frizzi

Il suo grande amore è la figlia Stella, avuta dal conduttore di Rai 1 Fabrizio Frizzi: “Io ritrovo il mio sorriso nel suo. Lei ha un sorriso aperto, gioioso e lei merita di essere una bimba felice. La mia priorità è prepararla alla vita, con uno spirito di apertura verso gli altri”. Parlando del marito scomparso qualche anno fa la Mantovan ha detto: “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé. Stella assomiglia molto a Fabrizio. Lei ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due”. (continua a leggere dopo le foto)

Dove vive oggi Carlotta Mantovan e quali sono i suoi progetti

Tra le persone più importanti per lei la conduttrice Antonella Clerici: “Lei è una carissima amica, mi consiglia, è come una sorella maggiore. È una persona molto buona, ha dei valori veri, quindi con lei so di poter parlare di tutto e di avere in cambio sempre la parola e il consiglio giusto. Lei per me è famiglia”. Nel futuro la giovane non esclude ci possa essere ancora posto per l’amore: “Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella”. Progetti professionali dopo “Ballando”? “Mi piacerebbe fare un programma di storie profonde e positive, dove si possa evidenziare il valore della rinascita, senza spettacolarizzare il dolore”.