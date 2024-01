Teo Mammucari ha tenuto la prima data del suo show comico, Sarà Capitato Anche A Voi, ieri, mercoledì 17 gennaio 2024. Lo show è fatto su misura per il comico: irriverente e provocatorio. Tra gli ospiti c’erano tanti vip, tra i quali Ilary Blasi, Milly Carlucci, Anna Falchi, Rosanna Lambertucci e pure Lorenzo Tano in compagnia della sua nuova fidanzata, la ballerina di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando. Teo Mammucari non ha risparmiato il figlio di Rocco Siffredi con una rivelazione hot sul ragazzo. (Continua dopo le foto)

Teo Mammucari, terzo posto a “Ballando con le stelle”

Dopo aver concluso la sua esperienza da conduttore de Le Iene, Teo Mammucari è tornato in televisione partecipando a Ballando con le stelle. Il concorrente si è subito distinto per la sua comicità. Anche quando gli è stato consegnato il premio per il suo terzo posto, non ha potuto fare a meno di scherzarci su. “Guarda come godono quando mi consegnano la coppa del terzo posto, io la voglio da Selvaggia”, ha scherzato il comico romano, memore dei numerosi scontri avuti con l’opinionista nel corso dell’ultima edizione. “Mi dispiace tantissimo Teo, volevo tanto arrivassi primo, però è andata così”, ha detto ironica Selvaggia Lucarelli consegnandogli il premio. “Mi dispiace, ma dico una cosa, non potevo arrivare primo, sarebbe stato ingiusto per gli altri”, ha commentato il conduttore. (Continua dopo le foto)

Teo Mammucari, la battuta su Lorenzo Tano a “Sarà Capitato Anche A Voi”

Durante il primo ppuntamento con il suo show, Teo Mammucari ne ha approfittato per prendere in giro gli ospiti vip. Il comico ne aveva per tutti. “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il s*sso è più eccitante, non sai se vieni o te ne vai”, la battuta sulla Lambertucci. Tra il pubblico c’era anche Ilary Blasi con i figli che si era raccomandata di non essere presa per i fondelli. “Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà”, ha scherzato il comico.