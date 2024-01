“Uomini e donne”, un tragico lutto ha colpito l’amato cavaliere – Recentemente c’è stato un colpo di scena nello studio di “Uomini e donne”: uno dei volti più amati ha scelto di andare via e di mezzo ci sarebbe un lutto. Si tratta di un personaggio molto amato dal pubblico per via della sua schiettezza. A svelare i motivi dell’addio è stato lo stesso corteggiatore in un’intervista a «Isa&Chia». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Mirko Brunetti ama ancora Perla? L’annuncio sui social

Leggi anche: Mirko Brunetti, la confessione da brividi su Greta a “Verissimo”

“Uomini e donne”, un tragico lutto ha colpito l’amato cavaliere

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne è iniziato ormai da qualche mese e tra i cavalieri scesi per conoscerla c’era anche Ernesto Russo, molto apprezzato dal pubblico per la sua spontaneità. Sembrava sul serio interessato all’attraente tronista. Nella penultima registrazione il cavaliere ha preferito abbandonare la trasmissione e ad «IsaeChia» ha voluto indugiare sulle ragioni del suo inatteso gesto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ha fatto la ca***”: Fedez vede Myrta Merlino e spiazza tutti, cos’ha detto

Leggi anche: Amanti di Stefano De Martino: rivelazione choc su Emma Marrone

“Uomini e donne”, Ernesto Russo lascia: lutto per il cavaliere

“Volevo fare chiarezza sui motivi che mi hanno spinto ad andare via. Dopo aver chiamato Ida “zerbino” ovviamente c’è stato un distacco da parte di entrambi. La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto, e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia”, ha dichiarato Ernesto Russo. (continua a leggere dopo le foto)

Le ragioni dietro l’addio e l’augurio di buon proseguimento ad Ida Platano: cosa ha svelato Ernesto Russo

“La mia decisione di andare via, quindi, è stata per questo. Addirittura Maria De Filippi, all’ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto ‘Ernesto, come stai?’. Non aggiungo altro. Sono una persona vera, non è che faccio il romantico e poi me ne vado così. Io e Ida siamo due mondi diversi, e sinceramente preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre, ma non mi è sembrato il caso in quel contesto. In questa esperienza mi sono comunque divertito e ringrazio tutti, dalla redazione al trucco e parrucco. Ora auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori”, ha concluso il cavaliere.