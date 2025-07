Home | Inter: pronostico calciomercato, statistiche e quote Leoni-Ederson

Il calciomercato rappresenta per molte squadre un momento cruciale per rafforzare la rosa e rilanciare le proprie ambizioni. Dopo la recente delusione al Mondiale per Club 2025, l’Inter si prepara ad affrontare una nuova stagione puntando su giovani talenti e trattative promettenti. Le strategie di mercato e le relative quotazioni dei bookmaker sono al centro dell’attenzione degli appassionati, desiderosi di scoprire quali saranno i nuovi protagonisti nerazzurri.

Statistiche e trattative: Leoni vicino all’Inter, Ederson e Castro nel mirino

Il focus del calciomercato dell’Inter riguarda il rafforzamento di tutti i reparti, con particolare attenzione al centrocampo, alla difesa e all’attacco. Ecco una sintesi delle trattative più calde secondo le ultime indiscrezioni e le quote proposte dai bookmaker:

Josè Ederson : Il centrocampista brasiliano, protagonista con l’ Atalanta , è valutato dai principali operatori di scommesse con una quota di 3.00 per il suo trasferimento a Milano (fonte Snai ). La trattativa è complessa ma ritenuta possibile.

: Il centrocampista brasiliano, protagonista con l’ , è valutato dai principali operatori di scommesse con una quota di 3.00 per il suo trasferimento a (fonte ). La trattativa è complessa ma ritenuta possibile. Giovanni Leoni : Il giovane difensore del Parma , già allenato da Chivu , sarebbe ormai a un passo dalla firma con l’ Inter . I bookmaker propongono una quota di 1.50, segnale di una trattativa quasi conclusa.

: Il giovane difensore del , già allenato da , sarebbe ormai a un passo dalla firma con l’ . I bookmaker propongono una quota di 1.50, segnale di una trattativa quasi conclusa. Rasmus Hojlund : Ex Atalanta e attualmente al Manchester United , viene quotato a 2.00 su Goldbet come possibile rinforzo in attacco. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League , resta un obiettivo concreto.

: Ex e attualmente al , viene quotato a 2.00 su come possibile rinforzo in attacco. Nonostante prestazioni altalenanti in , resta un obiettivo concreto. Santiago Castro: L’attaccante del Bologna si inserisce nella lista degli obiettivi con una quota di 3.00 per un possibile trasferimento a Milano.

Il nuovo tecnico Christian Chivu ha il compito di rinnovare e rafforzare la squadra, puntando su un mix di esperienza e giovani promesse. L’approccio mira a garantire profondità e alternative di livello in ogni reparto, per essere competitivi sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Le prime operazioni di mercato segnalano la volontà dell’Inter di costruire una rosa ambiziosa, con particolare attenzione alle valutazioni dei bookmaker che riflettono il grado di fattibilità delle trattative. In difesa, l’acquisto di Leoni appare imminente, mentre per il centrocampo e l’attacco restano diversi nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, con Ederson e Hojlund in testa alle preferenze. Le quote scommesse oscillano tra 1.50 e 3.00, rispecchiando l’avanzamento delle trattative e l’interesse concreto del club.

In sintesi, le strategie di mercato dell’Inter stanno prendendo forma, con movimenti mirati che potrebbero cambiare il volto della squadra in vista della nuova stagione. Le quote dei bookmaker offrono un’indicazione utile sulle probabilità di chiusura delle trattative: Leoni a quota 1.50, Hojlund a 2.00, Ederson e Castro a 3.00. Segui tutte le novità di calciomercato e le analisi sulle trattative più calde con i nostri aggiornamenti costanti!