“Chi l’ha visto?”, la frecciatina pungente di Federica Sciarelli in diretta Tv

Federica Sciarelli è tornata ieri sera con il suo Chi l’ha Visto? dopo lo stop di settimana scorsa: il programma di Rai3, infatti, ha dato spazio allo speciale sulle Frecce Tricolori. Molti telespettatori, però, si sono lamentati non capendo il motivo per il quale a pagare le spese per il tributo al gruppo acrobatico sia stato il programma più seguito della rete. Il perché non deve averlo capito nemmeno la Sciarelli che apre la puntata con un velo di polemica.

Leggi anche: Fiorello, annuncio da brividi a “VivaRai2!”: italiani senza parole

Leggi anche: Katia Ricciarelli rivela perché è finita con Pippo Baudo

La frecciatina di Federica Sciarelli

La puntata di mercoledì 17 gennaio arriva con una settimana di ritardo, dato che l’appuntamento di sette giorni fa su Rai3 era occupato dal documentario Le Frecce Tricolori. Una scelta che non è stata condivisa dal pubblico ne tanto meno dalla padrona di casa. “Buonasera a tutti voi e buon anno, naturalmente, benvenuti. –ha detto Federica Sciarelli in apertura– Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi anche in questo nuovo anno. Adesso però scherziamo un po’ di meno perché dobbiamo andare subito alle nostre emergenze. E adesso ci colleghiamo con una nostra inviata“. (continua dopo il video)

Leggi anche: “L’Eredità”, Matteo è il nuovo campione: ma occhio al dettaglio, a chi somiglia

I commenti social

I telespettatori da sempre riconoscono l’importanza del programma come servizio pubblico e gli utenti su X si sono scatenati: qualcuno ha notato la frase stizzita della conduttrice e hanno criticato la scelta di interrompere la trasmissione per un documentario sulla storia del volo acrobatico italiano, chiedendosi se non ci fossero altre serate disponibili nel palinsesto per farlo. “E pure Federica Sciarelli pe***la le Frecce tricolori facendoci capire che neppure a lei quella scelta di palinsesto è andata giù!“, “Le frecce tricolori non le ha digerite nemmeno Fede“, “La frecciatina sulle frecce tricolori perché anche loro pensavano di tornare in onda il 9 gennaio“. Solo alcuni dei commenti che sui social stanno girando in queste ore.

D’altronde Chi l’ha visto?, è un format che ha bisogno di continuità per dare un seguito costante alle vicende di cui parla. In più i dati di ascolto della puntata del 17 gennaio hanno raggiunto, con 1.678.000 spettatori. il 10.3% di share. Numeri con cui la Sciarelli si fa forza e proprio con questo richiamo all’azienda, lascia intendere che di Chi l’ha visto? non si possa fare a meno.