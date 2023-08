Rocco Siffredi: “Ho una proposta per Arisa”, fan esplodono di gioia

Le foto pubblicate qualche giorno fa da Arisa hanno infiammato il web più di quest’estate da record. La cantante ha postato foto a corredo di un annuncio in cui valuta proposte di matrimonio. In milioni hanno commentato quegli scatti, tra gli entusiasmi degli uomini e qualche critica da parte delle donne. Anche Rocco Siffredi si è mostrato interessato ad Arisa, ma non a sposarla, bensì per proporle un lavoro.

La proposta di lavoro di Rocco Siffredi per Arisa

Rocco Siffredi si è mostrato molto interessato agli scatti pubblicati da Arisa, così tanto che ha commentato anche lui le foto e le ha proposto: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un po*no educativo e romantico come solo tu potresti fare”. Per quel che ne sappiamo, la cantante non ha risposto, almeno non pubblicamente, ma qualche tempo fa aveva ammesso di non disdegnare il set a luci rosse. (continua dopo la foto)

Arisa, il debutto nei film a luci rosse

Non è la prima volta che Rocco Siffredi chiede ad Arisa di cimentarsi nel nmondo dell’hard. “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Anche perché la televisione canonica, quella che guardiamo tutti i giorni, è piena di pornografia se ci pensi”, aveva ammesso qualche tempo fa Rosalba Pippa.

A seguire l’esempio di Arisa, Anche Cristiano Malgioglio, che ha pubblicato su Instagram un annuncio in cui è alla ricerca di un compagno di vita. “Sono alla disperata ricerca di un marito di eta’ compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo.. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa. simpatica perfetta e un po’ rompi…..Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. P.. S. NIENTE FEDELTA”. … DA PARTE MIA SI INTENDE. GRAZIE“, si legge.