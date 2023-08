Arisa, choc dopo la foto: viene travolta così, parole pesantissime

Stanno infiammando il web le foto pubblicate nelle scorse ore da Arisa. La cantante si è mostrata “come mamma l’ha fatta”, pubblicando una serie di scatti sul suo profilo Instagram. A completare il tutto, un annuncio serio in cui “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – ha spiegato – max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello”, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“. (continua)

Leggi anche: Arisa, lo scatto bollente sui social e l’annuncio: “Valuto proposte di nozze”

Leggi anche: “Amici 23”, Maria De Filippi ha scelto loro al posto di Arisa e Todaro

Arisa travolta dalle critiche

La cantante ha da poco compiuto 41 anni ed è arrivata ad un punto della sua vita in cui sente il bisogno di avere qualcuno al suo fianco. Il post di Arisa ha raggiunto davvero migliaia di like e commenti, ta questi. oltre gli apprezzamenti da parte degli uomini, anche critiche da parte di alcune donne che le hanno scritto: “Serviva davvero una roba del genere? Delusa”, “ma era il caso? Tristezza”, “per me ti sminuisci molto, ad ogni foto così. Non sei solo questo“. (continua dopo le foto)

Leggi anche: Michele Bravi non si trattiene su Arisa: “Ora dico una cosa…”

Dove rivedremo Arisa

Tra i commenti anche quelli di Madame, che le ha scritto “Ti amo” con tanto di cuore rosso, al quale Arisa ha risposto subito: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”

Il prossimo anno Arisa non salirà più in cattedra nella scuola di Amici. La cantante ha di nuovo fatto un cambio di rotta ed è tornata alla tv pubblica. Dal prossimo anno Arisa approderà infatti a The Voice Kids, il format rai che ha esordito lo scorso anno con grande successo sotto la conduzione di Antonella Clerici. Arisa tornerà a vestire i panni della giuria e prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. Anche se, l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato.