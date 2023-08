Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezioni bomba sul cast della nuova edizione del GF Vip. L’11 settembre 2023 andrà in onda la prima puntata e scopriremo chi saranno tutti i concorrenti a varcare la porta rossa. Al momento è certo che parteciperanno Alex Schwazer e Beatrice Luzzi, ma i nomi che circolano in questi giorni dei possibili concorrenti sono tanti. Spunta fuori di una coppia madre e figlio che potrebbe prendere parte al cast. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Arisa, choc dopo la foto: viene travolta così, parole pesantissime

Leggi anche: Emma Marrone in lacrime: “Avevo molta paura”, cosa le è successo

“GF Vip 8”, Brigitte e Killian Nielsen nel cast? L’indiscrezione

Sembra che madre e figlio siano in lizza per partecipare al reality show. Sembra che la redazione del GF Vip avrebbe contattato Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, conosciuto in Italia per aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi nel 2011. Killian sarebbe entusiasta di partecipare al reality show ma ad una condizione: nel cast vuole anche la madre. Lei però non avrebbe la minima intenzione di partecipare anche se l’ex naufrago starebbe cercando di fare di tutto per convincerla. Perché? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Non vedo l’ora”: Michelle Hunziker, la notizia che nessuno si aspettava

Leggi anche: Dai e dai, ecco cosa faranno con i soldi vinti nel programma

Il rapporto tra madre e figlio

I rapporti tra mamma e figlio sono molto tesi: i due non si parlano da quattro anni. Killian ha raccontato tempo fa di aver avuto un periodo difficile a causa della sua dipendenza dall’alcol. In quel momento la madre si sarebbe allontanata e una forte lite tra i due li ha separati definitivamente. Killian avrebbe detto parole molto crudeli alla madre che sarebbe arrivata a bloccarlo su WhatsApp, senza mai più cercarlo da allora. Che il Grande Fratello possa essere un modo per riconciliare madre e figlio? (Continua dopo le foto)

Chi è Brigitte Nielsen

La donna, di origini danesi, ha iniziato la sua carriera come modella ed ebbe un enorme successo negli anni ’80. Nel 1985 entra nel mondo del cinema: Brigitte diventa protagonista di Yado accanto all’attore Arnold Schwarzenegger. L’attrice ha recitato in numerose pellicole tra le quali Rocky e Cobra, accanto a Sylvester Stallone. Nel frattempo ha condotto vari programmi televisivi in Italia e nel 1992 ha condotto il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Alba Parietti. Brigitte Nielsen si è sposata ben cinque volte. La prima con il compositore danese Kasper Winding, successivamente con Sylvester Stallone. Dopo il divorzio dall’attore, si sposa una terza volta con il giocatore di football Mark Gastineau, dal quale è nato Killian. In seguito, ha una relazione di due anni con Sebastian Copeland e nel 1993 sposa il pilota Raoul Meyer. Nel 2004 conosce l’italiano Mattia Dessì e nel 2006 la coppia si sposa. L’attrice ha in tutto 5 figli, l’ultima nata nel 2018.