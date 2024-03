“Grande Fratello”, Anita esce dalla casa e fa la brutta scoperta

Anita Olivieri è stata eliminata – a furor di popolo – nella scorsa puntata del “Grande Fratello“. Il sogno della giovane, dunque, si spegne ad un passo dalla finale. La gieffina probabilmente ha pagato il comportamento assunto nella casa più spiata d’Italia e soprattutto la rivalità con Beatrice Luzzi. Una volta uscita dalla casa, Anita ha fatto una brutta scoperta. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Anita dopo l’eliminazione

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’eliminazione di Anita: il pubblico esulta

Anita eliminata dal “Grande Fratello”

A due puntate dalla finale del “Grande Fratello”, Anita Olivieri ha dovuto dire addio al suo sogno. La gieffina, infatti, è stata eliminata al televoto ed ha dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. Probabilmente non se lo sarebbe mai aspettata, visto che per mesi le hanno fatto credere di essere molto apprezzata dal pubblico. Una volta uscita, però, Anita ha fatto una brutta sorpresa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)