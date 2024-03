Ciro Petrone, la bella notizia dopo il “Grande Fratello”: con chi si è fidanzato

Ciro Petrone ha ritrovato l’amore. Il settimanale Chi Magazine ha beccato l’ex concorrente del Grande Fratello insieme alla sua dolce metà e ha confermato la relazione. Ciro era single da qualche mese, più precisamente dalla fine del 2023, quando la storia tra lui e l’ex fidanzata storica Federica Caputo, era terminata. Chi ha rapito il cuore di Ciro Petrone? (Continua dopo le foto)

Ciro Petrone, cos’è successo dopo il “Grande Fratello”

Ciro è entrato nel cast del Grande Fratello lo scorso settembre e già in poche settimane aveva conquistato il pubblico che lo votava e lo sosteneva sui social. A due mesi dall’inizio del reality però, Ciro ha abbandonato il programma perché accusava problemi fisici che non gli permettevano di vivere serenamente l’esperienza. Una volta uscito però ha continuato a seguire le avventure degli inquilini e nel frattempo è diventato imprenditore. Domenica 17 marzo 2024, Ciro Petrone ha inaugurato il suo negozio di abbigliamento a Napoli. C’erano anche diversi ex coinquilini il giorno dell’apertura: hanno partecipato Marco Maddaloni, Mirko Brunetti, Samira Lui e Fiordaliso. Si tratta di un periodo fortunato per Ciro, che oltre ad aver aperto il suo negozio, ha trovato l’amore.

