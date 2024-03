“Grande Fratello”, le parole a sorpresa di Beatrice e Varrese su Perla

Gossip. “Grande Fratello”, ieri sera, giovedì 21 marzo 2024, è andata in onda la semifinale del reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. Al termine della diretta, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno commentato la vittoria di Perla del quinto posto nella finale che andrà in onda lunedì prossimo, 25 marzo 2024. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole che hanno scatenato una polemica sul web. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Perla conquista il quinto posto in finale

“Grande Fratello”, durante la puntata andata in onda ieri sera, giovedì 21 marzo 2024, Perla Vatiero è riuscita a conquistare il quinto posto in finale. Durante la serata, anche Simona Tagli si è aggiudicata un posto nella finale che andrà in onda lunedì prossimo, 25 marzo 2024. Al termine della diretta, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno avuto una conversazione su Perla, spiegando quali sono state, a parer loro, le ragioni per cui è arrivata in finale. I loro commenti sono stati molto forti nei confronti della coinquilina. Varrese è stato il primo a esprimere il suo parere, seguito subito dopo da Beatrice, che ha completamente condiviso le osservazioni di Massimiliano. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la teoria di Massimiliano e Beatrice

“Grande Fratello”, secondo Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, la decisione del pubblico di mandare Perla in finale, presa tramite il televoto, sarebbe stata influenzata da qualcosa in particolare. I due finalisti si sono posti alcune domande su Perla e su come sia riuscita ad aggiudicarsi il quinto posto da finalista. Varrese e Luzzi sembrerebbero non avere molti dubbi a riguardo e hanno messo in mezzo una questione che entrambi ritengono fondamentale. I due gieffini hanno spiegato a telecamere accese per quale motivo l’ex concorrente di “Temptation Island” sia riuscita ad arrivare in finale, a discapito di altri concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto)

