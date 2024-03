“Grande Fratello”, la reazione di Rosy e Varrese all’eliminazione di Garibaldi

Il sogno di Giuseppe Garibaldi sfuma ad un passo dalla finale. Nella puntata di ieri del “Grande Fratello“, il gieffino ha perso il televoto contro Perla e Greta ed ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. In questo articolo vi sveliamo qual è stata la reazione di Rosy Chin e di Massimiliano Varrese alla sua eliminazione. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, le prime parole di Garibaldi dopo l’eliminazione

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice annienta Garibaldi prima della semifinale

“Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi eliminato

Ieri è andata in onda la semifinale del “Grande Fratello”. Il reality show è giunto ormai al termine. La finale andrà in onda lunedì in prima serata su Canale 5. Ieri sono stati eletti altri due finalisti, Simona e Perla, mentre tre concorrenti hanno dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finalissima. Tra questi c’è anche Giuseppe Garibaldi, che ha perso al televoto contro Perla, eletta poi finalista, e Greta. Il concorrente del reality show non se lo sarebbe mai aspettato, così come buona parte del pubblico. Giuseppe era un veterano di questa edizione. Anche Rosy e Massimiliano sono rimasti interdetti. Dopo la puntata si sono sfogati davanti alle telecamere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)