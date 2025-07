Pronostico Danimarca-Svezia EURO 2025: analisi e statistiche

Il debutto del Gruppo C agli UEFA Women’s EURO 2025 promette subito scintille con uno degli scontri più attesi del panorama calcistico femminile europeo: Danimarca contro Svezia. Due nazionali storiche, unite da una rivalità accesa, si affronteranno a Ginevra in una partita che potrebbe già indirizzare l’andamento del girone. Analizziamo i dati, le statistiche e le prospettive di questa gara d’esordio.

La Svezia favorita: statistiche, risultati e quote attuali

La Svezia, attualmente al sesto posto nel ranking mondiale FIFA, si presenta come la squadra da battere in questo gruppo. Analizzando gli ultimi risultati e i dati salienti:

La Svezia ha raggiunto le semifinali in ciascuno degli ultimi tre grandi tornei internazionali.

ha raggiunto le semifinali in ciascuno degli ultimi tre grandi tornei internazionali. Nel recente scontro diretto a Solna , la nazionale svedese ha dominato la Danimarca con un netto 6-1, grazie anche a una tripletta di Stina Blackstenius .

, la nazionale svedese ha dominato la con un netto 6-1, grazie anche a una tripletta di . La formazione svedese può contare su una rosa profonda e competitiva, anche in assenza dell’ala Fridolina Rolfö.

La Danimarca, dal canto suo, arriva determinata a riscattare la recente sconfitta:

Sotto la guida dell’allenatore Andrée Jeglertz , ex tecnico svedese, la nazionale danese punterà su organizzazione difensiva e ripartenze veloci.

, ex tecnico svedese, la nazionale danese punterà su organizzazione difensiva e ripartenze veloci. Pernille Harder rappresenta la principale minaccia offensiva, supportata da Signe Bruun .

rappresenta la principale minaccia offensiva, supportata da . Nonostante le difficoltà, la Danimarca ha dato prova in passato di saper ribaltare i pronostici, come agli Europei 2017 contro i Paesi Bassi.

In chiave scommesse, le quote attuali vedono la Svezia favorita: il successo svedese viene mediamente quotato intorno a 1.60, il pareggio intorno a 3.80, mentre una vittoria danese vale circa 5.00 volte la posta.

In conclusione, Danimarca e Svezia si apprestano a regalare un debutto carico di emozioni e tensione, con le scandinave di Blackstenius e Eriksson leggermente avanti nei pronostici. Se la Svezia parte favorita, la Danimarca ha dimostrato più volte di poter sorprendere nei momenti decisivi. Le quote danno fiducia alle svedesi, ma l’incertezza delle gare inaugurali lascia aperte tutte le possibilità.

