Nella puntata di ieri del “Grande Fratello” è andato in scena l’ultimo acceso confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Il confronto è stato a distanza, visto che Beatrice è tra le finaliste del reality show, mentre Anita è stata eliminata nella scorsa puntata. L’opinionista Cesara Buonamici ha cercato di spezzare una lancia a favore di Anita, ma Signorini ha letteralmente asfaltato l’ex concorrente del “Grande Fratello”. (Continua…)

“Grande Fratello”, il confronto tra Anita e Beatrice

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la semifinale del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della puntata sono stati eletti altri due finalisti, mentre ben tre concorrenti hanno abbandonato per sempre la casa più spiata d’Italia. Durante la puntata, però, c’è stato anche l’ultimo acceso confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Le due sono state rivali sin dal primo giorno nella casa del “Grande Fratello”. Ieri si sono confrontate a distanza: Anita era in studio, visto che è stata eliminata nella scorsa puntata, mentre Beatrice era nella casa. (Continua…)

Cesara Buonamici spezza una lancia a favore di Anita

Durante il confronto tra Anita e Beatrice, l’opinionista Cesara Buonamici ha cercato di spezzare una lancia a favore dell’ex concorrente del “Grande Fratello”. “Sei stata l’unica capace di tenere testa a Beatrice Luzzi“, ha detto l’opinionista. Non era dello stesso parere il conduttore Alfonso Signorini, che ha letteralmente asfaltato in diretta Anita Olivieri. Il padrone di casa è stato omaggiato dal pubblico con un fragoroso applauso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)