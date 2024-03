Home | “Grande Fratello”, finisce male per Perla dopo la vittoria

Ieri sera, 25 Marzo 2024, si sono spente le luci della casa del Grande Fratello 2023. Il pubblico da casa ha deciso di premiare Perla, la quale si è portata a casa una vittoria del tutto inaspettata. La ragazza ha battuto al televoto finale Beatrice Luzzi, la quale era data per scontanta come vincitrice già da settembre 2023, ovvero da quando è iniziata questa lunghissima avventura su Canale 5. Subito dopo il verdetto finale i profili social del GF sono stati presi di mira dai fan del programma e dell’attriche che hanno trovato la vittoria di Perla completamente ingiusta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la rivolta social contro la vittoria di Perla

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello 2023. Il risultato del televoto finale ha stupito tutti, dal momento che i sondaggi parlavano da tempo di una vittoria quasi scontata per Beatrice Luzzi. Chi non ha preso affatto bene l’esito della finale, come prevedibile, sono stati i soprattutto i fan dell’attrice. Sui social si è scatenata una rivolta contro Perla e la sua vittoria, con tutti i profili del Grande Fratello presi d’assalto da messaggi di protesta.

