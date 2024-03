Greta e Sergio inseparabili fuori dal “GF”: ma la mamma di lei reagisce male

Il Grande Fratello 2023 è terminato con la vittoria di Perla la sera del 25 Marzo 2024. In molti sono rimasti delusi dalla vittoria dell’ex volto noto di Temptation Island perchè speravano trionfasse la nota attrice italiana Beatrice Luzzi. Una volta spente le luci di Cinecittà gli ex gieffini sono tornati alla vita vera e due dei protagonisti del GF, ovvero Greta e Sergio, sembrano essere inseparabili, cosa che non sembra piacere moltissimo alla mamma di lei. (Continua a leggere dopo le foto)

“GF”, Greta e Sergio inseparabili: la reazione della mamma di lei

I Sergetti, Greta e Sergio, subito dopo essere usciti dalla casa del GF hanno deciso di riunirsi a Milano e di concedersi il 29 Marzo 2024 anche un’uscita fuori presso il ristorante di Rosy Chin, un’altra ex concorrente del Grande Fratello. Poi Segio ha deciso anche di pubblicare una foto con Greta che dormiva nel letto, con tanto di dedica musicale: “Occhi da orientale”. Tutto questo romanticismo, però, non sembra essere piaciuto alla mamma di Greta, la quale ha avuoto una reazione decisamente forte.

