Rebecca Staffelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del “Grande Fratello”. La figlia di Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”, si occupava di tenere monitorati i social durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la fine del programma, però, è stata protagonista – suo malgrado – di un brutto episodio, raccontato nelle ultime ore sui social. (Continua…)

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è la figlia dello storico inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli e di Matilde Zarcone. La giovane ha seguito le orme del padre, lanciandosi nel mondo dello spettacolo. Nel 2018 condotto il programma “Colpo di tacchi”, in onda su La 5. In seguito ha recitato nei film “Din Don – Il ritorno” e “Din Don – Bianco Natale”, vestendo i panni di Suor Clementina.

Nel 2021, invece, si è avvicinata al mondo della radio, approdando a Radio 105 alla conduzione del programma “Night Express”. È poi diventato volto di RadioMediaset e proprio come rappresentate di questa emittente radiofonica è stata spesso ospite di “Amici” nelle vesti di giudice esterno. Quest’anno è arrivata la chiamata del “Grande Fratello”, che Rebecca ha colto al volo. (Continua…)

Promossa a pieni voti al “Grande Fratello”

Rebecca Staffelli è stata promossa a pieni voti per la sua esperienza al “Grande Fratello“. La figlia dell’inviato di “Striscia la Notizia” si occupava di tenere monitorati i social e scoprire tutti i messaggi e i meme che i telespettatori e fan del programma pubblicavano sui social ed in particolare su X. Rebecca ha raccolto l’eredità di Giulia Salemi, ma non ha fatto sentire assolutamente la sua mancanza. È probabile che la figlia d’arte venga riproposta nella prossima edizione del programma, in onda a partire da settembre su Canale 5. Dopo la fine del programma, però, Rebecca è stata protagonista – suo malgrado – di un brutto episodio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)