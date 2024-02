“Grande Fratello”, Rebecca Staffelli sgancia una bomba in diretta: con chi sta Monia

Che puntata quella di ieri sera del Grande Fratello! Tutto parte dalla reazione degli inquilini dopo l’eliminazione di Vittorio durante la diretta di lunedì 12. Molti inquilini incolpano Beatrice di averlo condannato dopo il suo allontanamento. Vittorio è rientrato in casa e ha parlato prima con Beatrice e poi con Greta. Dopo questo blocco, il grande ritorno di Mirko in casa, come ospite per alcuni giorni. E visto che ieri era San Valentino, Rebecca Staffelli ha sganciato una bomba su Monia La Ferrera e la sua nuova fiamma.

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoperta choc su Giuseppe Garibaldi dopo il malore

Leggi anche: “Grande Fratello”, notizia bomba su Beatrice: non era mai successo prima d’ora

Cosa è successo ieri in puntata

Dopo aver chiarito che la colpa dell’eliminazione di Vittorio non è di nessuno, se non di se stesso. Mirko Brunetti è tornato in casa per restarci qualche giorno, in modo da chiarire una volta per tutte di alcuni aspetti rimasti in sospeso con la ex Perla. Sarà finalmente arrivato il momento per i due di ammettere di essere ancora innamorati e finalmente tornare insieme? Chi lo sa, ma dopo la puntata Mirko ha fatto un bel discorso ad alcuni degli inquilini, compresa Perla e ha consigliato loro più “leggerezza e serenità“. Successivamente si è diretto verso Beatrice e abbracciandola le ha assicurato tutto il suo sostegno. Facciamo un passo indietro e torniamo alla diretta. In occasione di San Valentino, Anita ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Edoardo, che non vede da 5 mesi, e sempre restano in tema, Rebecca Staffelli ha lanciato una bomba su Monia La Ferrera, presente tra gli eliminati in studio.

Leggi anche: “Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Ecco con chi esce Monia La Ferrera

Monia è uscita qualche settimana fa dalla casa del Grande Fratello. Lei è stata una delle ex storiche di Massimiliano Varrese: i due si sono rincontrati nella casa dopo 14 anni di lontananza. E mentre Massimiliano attende con ansia di poterla rivedere, pare che Monia sia già in dolce compagnia. Pare che l’hostess abbia trovato l’amore con Joseph, il fratello di Greta Rossetti. A svelare lo scoop è Rebecca Staffelli che ha ricevuto delle segnalazioni sulla ex gieffina. “Monia sta con il fratello di Greta“. Lei conferma “Colpo di fulmine” (continua dopo la foto)

Alfonso Signorini non sa nulla ed è sorpreso quanto tutti i presenti in studio. “Alcuni miei amici di Monza – spiega la Staffelli – mi hanno detto di aver visto Monia con il fratello di Greta Rossetti Joseph, mano nella mano e poi in una nota discoteca“. Monia conferma divertita “Sì è vero è tutto merito vostro, avete fatto voi da cupido, è stato proprio colpo di fulmine“. La domanda è lecita da parte di Signorini su Massimiliano. “Con Massimiliano abbiamo chiuso nella casa, lui lo sa“, la risposta di Monia