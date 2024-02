“Grande Fratello”, scoperta choc su Garibaldi dopo il malore – Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi. Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando il gieffino ha lasciato l’ospedale per fare ritorno nella casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore, il bidello di origini calabresi però avrebbe accusato altri problemi di salute. Il concorrente si è dovuto sottoporre ad ulteriori accertamenti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, urla e insulti fuori dalla casa: cosa c’entra Garibaldi

Leggi anche: “Grande Fratello”, il gesto di Beatrice per Garibaldi non passa inosservato

“Grande Fratello”, scoperta choc su Giuseppe Garibaldi dopo il malore

Non c’è pace per Giuseppe Garibaldi. Dopo il malore di circa 10 giorni fa, per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrerlo, il concorrente si è sentito nuovamente male al “Grande Fratello”. Ieri pomeriggio, martedì 13 febbraio 2024, i concorrenti si sono precipitati in bagno per intervenire subito. Tutto è partito quando Grecia Colmenares, intenta a parlare con Stefano Miele in camera da letto, ha avvertito degli strani rumori provenire dal bagno. “Lì c’è qualcuno che non sta bene”, ha esclamato la donna, per poi aggiungere: “Grande sorella, in bagno stanno vomitando”. Tutti sono corsi verso la toilette, dove c’era Garibaldi in affanno. Ad un tratto Beatrice Luzzi ha esclamato allarmata: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe, attiviamoci”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, paura per Beatrice: cosa ha confidato a Fiordaliso

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

“Grande Fratello”, nuovo malore di Giuseppe Garibaldi: cosa è saltato fuori ora

“Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello”, si legge nel post pubblicato dall’account ufficiale del reality show alle 22.19. E adesso alla luce della vicenda, si vocifera non solo dell’abbandono del concorrente, ma anche di una penale a cui andrebbe incontro laddove appunto non tornasse nel loft di Cinecittà. Al momento non sono che indiscrezioni, ma a stretto giro sono arrivati i commenti degli utenti: “Per motivi di salute, certificati da un medico, non può esistere alcuna penale. Sarebbe comunque bene che Giuseppe pensasse seriamente a curarsi prima che rientrare e se proprio fosse necessario abbandonare che lo facesse. La vita è una”. Quegli stessi sostenitori che sperano che il gieffino si riprenda presto. (continua a leggere dopo le foto)

Quali sono le cause del suo malessere?

Quali le ragioni del malore? Cosa ha avuto Giuseppe Garibaldi? Si legge su «Il Fatto Quotidiano»: “Le cause di questo nuovo malore, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero da attribuire all’utilizzo dei nuovi integratori per superare questo momento difficile. Già nella scorsa puntata Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli avevano strappato una promessa al concorrrente calabrese: ‘Ci prometti che riprendi a mangiare?’. Garibaldi infatti negli ultimi giorni è apparso anche agli occhi dei fan sui social dimagrito, con meno vivacità e pallido”.